4 июня на Петербургском международном экономическом форуме Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов подписали соглашение о намерениях по реализации на территории республики крупнейшего проекта предприятия с объёмом инвестиций 27,6 млрд рублей.

Речь идёт о производстве хлора и каустической соды методом мембранного электролиза. Важность проекта связана с тем, что назрела острая необходимость замены морально устаревшей технологии производства едкого натра на современную. Мембранная технология обеспечивает получение товарной продукции высокого качества и является экологически чистой при сравнительно более низких расходах энергоресурсов. Переход на современную установку мембранного электролиза позволит нарастить мощность производства и при этом закрыть ртутную и диафрагменную площадки. Это в свою очередь улучшит экологическую обстановку и условия труда персонала.

Реализовать проект планируют в 2022-2026 годах.

Напомним, что 31 марта 2021 года Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Башкортостана 38,3 процента акций АО «Башкирская содовая компания». Ещё 11,7 процента + одна акция переданы в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем Правительства республики. Таким образом, регион получил полный контроль над предприятием.

В соответствии с поручением главы государства идёт подготовка специального соглашения между Правительством России и Правительством Башкортостана, которое определит конкретные планы и основные показатели работы «БСК», включая объёмы производства и инвестиций, а также механизмы контроля за использованием госимущества.

В апреле 2021 года на встрече с заместителем Председателя Правительства России Юрием Борисовым Радий Хабиров в числе ключевых пунктов будущего соглашения назвал сохранение производственных показателей и численности трудового коллектива компании, ежегодный прирост инвестиций, выполнение социальных программ предприятия, укрепление сырьевой базы для обеспечения производства качественным известняком в средне- и долгосрочной перспективе.