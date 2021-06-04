В Чеченской Республике планируют увеличить объемы солнечной генерации

Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев и генеральный директор Группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай подписали соглашение о расширении сфер сотрудничества в области развития солнечной энергетики на территории региона.

В рамках соглашения стороны намерены реализовать ряд инвестиционных проектов по строительству солнечной генерации в Чеченской Республике на общую сумму до 5,8 млрд рублей. До 2026 года на территории региона планируется построить сетевые солнечные электростанции совокупной мощностью до 90 МВт и вывести их на оптовый и розничный рынки электроэнергии.

В настоящее время на территории региона ГК «Хевел» завершила строительство Наурской солнечной электростанции мощностью 5 МВт, после проведения всех регламентных процедур станция будет введена в эксплуатацию.

Ввод новых объектов солнечной генерации будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Чеченской Республики, повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также сохранению уникальных природно-климатических условий региона.

Новые солнечные электростанции построят в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор Группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики в Астраханской области. Подписание документа состоялось на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

Предметом соглашения является реализация на территории Астраханской области инвестиционных проектов по строительству сетевых солнечных электростанций совокупной установленной мощностью до 200 МВт на оптовом рынке электроэнергии и мощности в период с 2022 по 2026 годы с суммарным объемом инвестиций до 13 млрд рублей.

Соглашение предусматривает взаимодействие и координацию усилий сторон, направленных на реализацию проектов, в целях устойчивого социально-экономического развития Астраханской области, повышения качества и надежности электроснабжения потребителей, а также сохранения уникальных природно-климатических условий. Срок действия соглашения — до 31 декабря 2026 года.

«За «зеленой» энергетикой – будущее. Астраханская область входит в тройку регионов-лидеров страны по возобновляемым источникам энергии. Климат для этого подходящий. За пять лет у нас появилось 12 солнечных электростанций, скоро запустим ветропарк. Уверен, с такими партнерами как группа компаний «Хевел» подобных проектов будет еще больше», - поделился губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В настоящее время на территории региона уже действуют четыре солнечные электростанции ГК «Хевел» общей установленной мощностью 165 МВт. Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного сотрудничества между регионом и компанией.

ГК «Хевел» построит первую СЭС в Кировской области

На площадке Петербургского международного экономического форума Правительство Кировской области и Группа компаний «Хевел» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики в регионе. Подписи под документом поставили председатель правительства Кировской области Александр Чурин и генеральный директор Группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

Документ предусматривает взаимодействие сторон в целях расширения использования возобновляемых источников энергии в Кировской области, повышения качества и надежности энергоснабжения жителей региона, промышленных предприятий и объектов социально-экономической инфраструктуры.

В рамках соглашения ГК "Хевел" планирует построить первую солнечную электростанцию в регионе - Кильмезскую СЭС мощностью 10 МВт. Объем инвестиций составит свыше 600 млн рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.

"Реализация инвестпроекта позволит повысить качество и надежность электроснабжения жителей Кировской области и увеличить долю возобновляемых источников энергии в топливно-энергетическом балансе нашего региона. Надеюсь, что наше взаимодействие будет долгосрочным, плодотворным и взаимовыгодным", — обозначил Александр Чурин.

Группа компаний «Хевел» рассмотрит возможность применения новейших научных разработок, технологических решений с использованием возобновляемых источников энергии, энергосберегающих и экологически ориентированных технологий на территории нового для компании региона. Правительство региона, со своей стороны, окажет информационную и консультационную поддержку по вопросам реализации на территории региона инвестиционных проектов по строительству объектов солнечной генерации, а также будет содействовать развитию объектов электросетевой инфраструктуры при строительстве объектов солнечной энергетики.

«Хевел» планирует увеличить мощности солнечной генерации в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор Группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай подписали соглашение о расширении сфер сотрудничества в области развития солнечной энергетики на территории региона.

В рамках соглашения стороны намерены реализовать ряд инвестиционных проектов по строительству солнечной генерации в Забайкальском крае на общую сумму до 19 млрд рублей. До 2026 года на территории региона планируется построить сетевые солнечные электростанции совокупной мощностью до 285 МВт и вывести их на оптовый и розничный рынки электроэнергии.

«Энергетика должна идти на шаг впереди, создавая условия развития экономики. В Забайкалье есть неэлектрофицированные населённые пункты, животноводческие стоянки, есть развивающиеся районы городов, испытывающие дефицит электроэнергии или сталкивающиеся с высоким тарифом. Сегодня есть технические решения этих проблем с помощью возобновляемых источников энергии. Наше соглашение позволит продолжить и расширить внедрение солнечной энергетики в крае», - сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Уже этим летом начнется строительство Читинской и Черновской СЭС мощностью по 35 МВт каждая, объекты будут введены в эксплуатацию во втором квартале 2022 года.

Еще одним важным направлением сотрудничества является обеспечение надежного энергоснабжения населённых пунктов, изолированных от единой энергетической системы России, в том числе за счет строительства локальной и распределенной генерации с использованием солнечной энергии.

В настоящее время ООО «Хевел Энергосервис» (входит в ГК «Хевел») приступило к реализации проекта по строительству автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в 19 поселках Забайкальского края, завершить строительство планируется до конца 2022 года.

Данный проект позволит наладить круглосуточное энергоснабжение потребителей, значительно сократить годовой расход дизельного топлива и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Первый подобный проект был реализован именно в Забайкалье, в поселке Менза в 2017 году.

Группа компаний «Хевел» продолжит реализацию проектов по строительству СЭС на территории Республики Дагестан

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов и генеральный директор Группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики в регионе.

Документ предусматривает возможность реализации на территории Республики Дагестан инвестиционных проектов по строительству объектов сетевой солнечной генерации общим объемом около 45 МВт до 2024 года, а также ввод объектов локальной и распределенной генерации с использованием солнечной энергии. Суммарный объем инвестиций может составить 3,5 млрд рублей.

Использование возобновляемых источников энергии будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Республики Дагестан, повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также сохранению уникальных природно-климатических условий и ресурсов региона.

Строительство первой солнечной электростанции на территории городского округа Южно-Сухокумск, мощностью 15 МВт ГК «Хевел» планирует начать уже этим летом, ввести объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2022 года.

Реализация соглашения обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет Республики Дагестан, создаст новые рабочие места и позволит на время строительства станций привлечь региональные предприятия к реализации проектов в части проведения строительно-монтажных работ, поставки вспомогательного оборудования и материалов.