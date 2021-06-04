Президент группы компаний "Технониколь" Сергей Колесников на сессии Петербургского международного экономического форума рассказал, что планирует построить комплекс по производству рулонных и теплоизоляционных материалов в Приморье, но в регионе сложно найти площадку с инфраструктурой.

Колесников принимал участие в сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?". В сессии также принимали участие глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Амурской области Василий Орлов.

"Проблема, с которой мы сталкиваемся, это отсутствие инфраструктуры для строительства предприятий. На самом деле мы хотим в Приморье построить комплекс по производству рулонных материалов... и столкнулись с тем, что очень сложно в Приморье найти площадку, которая газифицирована, имеет электричество и имеет подъезды. У нас почему Приморье... Порт, который позволяет экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Колесников.

Также он отметил, что у компании есть планы увеличить производство на ближайшие пять лет в 2,5 раза.

"И согласно плану, мы хотим построить новых мощностей на 60 миллиардов рублей. И у нас в планах строительство от Санкт-Петербурга до Приморья", - отметил он.

Участвовавшие в сессии губернаторы пригласили Колесникова рассмотреть их регионы для создания проекта.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.