Министерство энергетики России совместно с международной энергетической компанией из Австралии Fortescue Future Industries объявили о создании совместной рабочей группы, которая займётся изучением развития проектов по производству экологически чистого водорода в России. В её состав войдут представители Минпромторга России, Минтранса России и компании энергетического сектора. Об этом сообщил Павел Сорокин на пресс-конференции в ходе Петербургского международного экономического форума.

В рамках деятельности рабочей группы будет оценён потенциал производства «зелёного» водорода на основе действующих и потенциальных производств возобновляемой энергии в России, проведён ряд визитов на объекты ВИЭ и исследований.