RusCableCLUB 2021
4 июня 2021, 15:00
Рубрика: Встречи
Метки: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, МИНЭНЕРГО, ПМЭФ-2021
Министерство энергетики России совместно с международной энергетической компанией из Австралии Fortescue Future Industries объявили о создании совместной рабочей группы, которая займётся изучением развития проектов по производству экологически чистого водорода в России. В её состав войдут представители Минпромторга России, Минтранса России и компании энергетического сектора. Об этом сообщил Павел Сорокин на пресс-конференции в ходе Петербургского международного экономического форума.
В рамках деятельности рабочей группы будет оценён потенциал производства «зелёного» водорода на основе действующих и потенциальных производств возобновляемой энергии в России, проведён ряд визитов на объекты ВИЭ и исследований.
«Мы уверены в том, что Россия вполне может стать пионером в области чистого водорода с долей порядка 20% мировых поставок водорода, в том числе «зелёного». Министерством уже проведена большая работа по рынку водорода в целом – создана межведомственная рабочая группа, формируется соответствующий проектный офис, в Правительство внесена Концепция развития водородной энергетики», – уточнил Павел Сорокин.
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