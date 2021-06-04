Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство внутриплощадочных дорог и сетей канализации для ООО «Газпром газэнергосеть гелий», ООО «ТОРА» и ООО «Грин Парк Хорека». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Территория опережающего развития «Надеждинская» - многопрофильная производственно-логистическая площадка типа «гринфилд», расположенная в поселке Новый в 32 км от Владивостока. Создание ТОР в 2015 году положило начало формированию на Тихоокеанском побережье России динамично развивающейся «точки роста» на основе работы многопрофильных обрабатывающих производств и мультимодального транспортно-логистического комплекса – как важнейшего звена формирующейся агломерации Владивостока.

В 2019 году Главгосэкспертиза России одобрила этапы строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для обеспечения работы резидентов ТОР. В результате строительство разбили на семь очередей. Текущим проектом предусмотрена первая очередь, в рамках которой строят съезды с федеральной дороги Зима Южная - Раздольное – Хасан и региональной дороги «Подъезд к ТОР «Надеждинская» к участкам резидентов ТОР - ООО «Газпром газэнергосеть гелий», ООО «ТОРА» и ООО «Грин Парк Хорека».

Также в ходе реализации проекта от распорядительной двухтрансформаторной подстанции-5 к резидентам подведут трассу кабельной канализации протяженностью 1171,7 м. Уже от участков для отведения очищенных поверхностных сточных вод проложат сети дождевой канализации. Проектом запланировано и размещение локальных очистных сооружений и резервуаров-накопителей поверхностных сточных вод, в том числе после очистки.

Генеральная проектная организация – ООО «Премьер-Энерго». Застройщик - ООО «Управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития в Приморском крае».

Фото: minvr.gov.ru