4 июня в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума АО «Русатом Хэлскеа» (дивизион, аккумулирующий решения Госкорпорации «Росатом» в области радиационных технологий в медицине и промышленности) и GE Healthcare подписали производственное соглашение о локализации производства трех моделей магнитно-резонансных томографов GE в России.

Производственное соглашение о локализации производства было подписано директором АО «Русатом Хэлскеа» Натальей Комаровой и президентом и исполнительным директором GE Healthcare в России/СНГ Еленой Легезиной. На церемонии подписания присутствовали заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров и Катрин Эстрамп, президент и главный исполнительный директор GE Healthcare в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

Это первый проект GE по локализации производства МРТ на территории Российской Федерации. Суммарный объем инвестиций в проект превысит 8,5 млн долларов. Локализация предусматривает создание современной площадки производства трех моделей МРТ: Signa Creator, Signa Explorer и Signa Voyager. Модельный ряд магнитно-резонансных томографов, которые «Русатом Хэлскеа» будет серийно производить на территории РФ, относится к самому востребованному на рынке сегменту систем с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. Современные технологии, используемые в данных системах, позволяют решать самый широкий спектр задач, включая диагностику онкологических и кардиологических заболеваний, и закрывать клинические потребности клиники любого уровня от поликлиник до федеральных научных центров. Мощности нового производства позволят выпускать до 50 единиц МРТ ежегодно. Это позволит обеспечить существенную долю годовой потребности российского здравоохранения в магнитно-резонансных томографах.

Наталья Комарова, генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа», сказала:

«Сотрудничество с GE Healthcare позволит нам получить передовую технологическую экспертизу одного из лидеров мирового производства медицинского оборудования и сократить срок доставки необходимого российским пациентам высокотехнологичного оборудования от производственной площадки до лечебного учреждения, что особенно актуально для сохранения надежности логистических цепочек в условиях пандемии. Уже в следующем году первые магнитно-резонансные томографы, произведенные «Русатом Хэлскеа» в рамках подписанного сегодня соглашения, будут работать в российских клиниках».

Елена Легезина, президент и исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ, отметила:

«Подписанное сегодня соглашение является последовательным шагом в реализации нашей стратегии, направленной на локализацию глобальной экспертизы, передовых медицинских технологий и инноваций в России. Мы гордимся тем, что в партнёрстве с технологическим лидером отрасли – компанией «Русатом Хэлскеа» – мы участвуем в модернизации российской системы здравоохранения и способствуем повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи».

АО «Русатом Хэлскеа» (далее – АО «РХК») - дивизион, аккумулирующий решения в области радиационных технологий для медицины и промышленности в контуре Госкорпорации «Росатом». Компания создана на базе предприятий и институтов Госкорпорации «Росатом» с целью комплексного развития медицины и инновационных медицинских технологий в России и за рубежом. АО «РХК» развивается по четырем основным направлениям: комплексные решения для медицины «под ключ» от высокотехнологичных центров ядерной медицины до мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в труднодоступных районах; производство и поставка медицинских изотопов и радиофармпрепатартов (80% рынка в России, поставки в 50 стран мира); оборудование для диагностики и терапии; решения для ионизирующей обработки с целью обеспечения продовольственной безопасности. www.rusatomhc.ru

GE Healthcare GE Healthcare в России/СНГ – международная специализированная компания, которая работает в России/СНГ более 30 лет. Полный портфель продуктов и услуг компании позволяет обеспечивать значительную часть потребностей локального рынка в сложном медицинском оборудовании. В Москве функционирует собственный тренинг-центр компании “GE Healthcare Academy”, который предлагает современные управленческие решения для руководителей здравоохранения, клиническое обучение работе на диагностическом оборудовании компании, тренинги и семинары в области систем электронного здравоохранения и программы, направленные на повышение удовлетворенности пациентов. Стратегия GE Healthcare направлена на расширение присутствия во всех регионах России/ СНГ для поддержки приоритетных задач здравоохранения – повышения качества и доступности медицинского обслуживания и снижения смертности. www.gehealthcare.ru

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Хэлскеа»