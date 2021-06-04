Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО "Главстрой" Андрей Васильев в рамках Петербургского международного экономического форума подписали договор о комплексном развитии промзоны "Кунцево", на ее территории построят 600 тыс. кв. м недвижимости и создадут 1,5 тыс. рабочих мест, сообщили в пятницу пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Речь идет о территории площадью 15,9 га, расположенной на западе Москвы в районе Кунцево, между улицами Молодогвардейская и Бобруйская. Сейчас там находятся заброшенные цеха бывшего Кунцевского комбината железобетонных изделий № 9. В ходе реорганизации на месте бывшей промзоны "Кунцево" построят сбалансированный жилой квартал - порядка 600 тыс. кв.м жилья, из которых 25% (свыше 156 тыс. кв. м) будет предназначено для переселения жителей по программе реновации", - пояснили в пресс-службе.

Также на территории будут возведены нежилые объекты различного назначения общей площадью свыше 12 тыс. кв.м и создано порядка 1,5 тыс. рабочих мест. Срок реализации проекта составит 11 лет. Общий объем инвестиций - 100 млрд рублей.

"Договор о развитии промзоны "Кунцево" стал третьим по счету соглашением с инвестором, подписанным в рамках программы комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы". Ранее были подписаны договоры о комплексном развитии промзон "Октябрьское поле" (площадь - 6 га, инвестиции - порядка 14 млрд рублей) и "Коровино" (площадь - свыше 35 га, инвестиции - 40 млрд рублей)", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в программу "Индустриальные кварталы" включены московские промзоны общей площадью порядка 2 тыс. га, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития. Прогнозируемый объём инвестиций в реализацию программы составляет более 7 трлн рублей. Ожидается, что в результате в Москве будет создано порядка 500 тыс. рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит порядка 3 трлн рублей в виде налоговых поступлений.