Вице-премьер выступил с докладом на тему энергоперехода, провёл встречу с французским бизнесом, а также ряд двусторонних встреч.

В своём докладе в дискуссии «Будущее энергетики. Энергопереход» Александр Новак отметил нарастающий запрос в обществе на усиление климатической повестки в мировой политике и продвижение экологичных видов топлива.

«Этот процесс неизбежен и зависит от темпов энергоперехода. Более 30 стран заявило о переходе на углеродную нейтральность до 2060 года. Есть различные сценарии изменения доли углеводородов: по отдельным она будет составлять 85–90%, в сценарии устойчивого развития МЭА, к примеру, она будет уменьшаться более быстрыми темпами – до 50–60%. Если будет реализован сценарий углеродной нейтральности, то эта доля может быть снижена до 20% в течение 15–20 лет», – рассказал вице-премьер.

Вместе с тем при расчёте этих сценариев стоит понимать, что многое будет зависеть от развития технологий и науки. Остаётся ещё слишком много нерешённых вопросов развития энергетики, отметил он.

«Не решён вопрос с системами накопления энергии, стоимостью и доступностью этой энергии, утилизацией элементов для производства ВИЭ. К примеру, один ветряной генератор – это три лопасти по 50 м из пластика, который не разлагается. Это на выходе 20 т отходов от одного генератора. К 2023 году только в Европе необходимо утилизировать около 14 тыс. ветряных установок. Таким образом, к 2040 году может быть накоплено порядка 40 млн т элементов ветрогенераторов, солнечных элементов – около 80 млн т», – подчеркнул Александр Новак.

Учитывая довольно высокую стоимость энергетического перехода – по отдельным расчётам, к 2050 году она может составить от 100 до 200 трлн долларов США, – реализация этого тренда и замена традиционных источников возобновляемыми находится под большим вопросом, считает вице-премьер.

«Когда мы говорим об энергопереходе, нужно думать и об энергетической безопасности, растущей потребности населения в энергии. Поэтому я бы не стал списывать со счетов традиционные источники энергии. Мы должны прилагать максимум усилий, чтобы они были экологичны. В России есть чёткая энергетическая политика, направленная на развитие как традиционных источников, так и новой чистой энергии. Традиционные источники ещё долго будут составлять основу энергобаланса», – подчеркнул Александр Новак.

Традиционная энергетика продолжает привлекать существенные инвестиции. Например, Китай вводит в эксплуатацию ряд угольных электростанций суммарной мощностью 34 ГВт.

«Инвестиции в нефтегаз также растут и, думаю, будут расти. Нефть всё больше будет использоваться как источник для производства товаров народного потребления, химии. Своё место в будущем займёт и атомная энергетика. Сейчас нами активно осваивается новое направление – малая атомная генерация, и мы ставим цель стать лидерами по производству атомной энергии малыми блоками от 5 до 100 МВт», – сообщил вице-премьер.

На полях ПМЭФ Александр Новак принял участие в подписании ключевых условий финансирования проекта по строительству метанольного завода мощностью 1 млн т в год в городе Сковородино Амурской области между «ВЭБ.РФ», Банком ВТБ и группой компаний ЕСН.

Кроме того, в рамках участия в ПМЭФ Александр Новак встретился с членами российско-французской торгово-промышленной палаты, а также провёл ряд двусторонних рабочих встреч с президентом, главным исполнительным директором группы «Фортум-Юнипер» Маркусом Раурамо, президентом, председателем совета директоров Total Патриком Пуянне и председателем правления Wintershall Holding GmbH Марио Мереном, в рамках которых обсудил деятельность компаний на территории России и перспективные проекты развития двусторонней кооперации.

Также Александр Новак провёл встречу с Министром энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом, на которой обсуждалась двусторонняя и многосторонняя кооперация стран на мировом рынке.