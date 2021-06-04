Глава «Россетей» и Губернатор провели рабочую встречу на полях ПМЭФ. Центральным вопросом стала надежность электроснабжения потребителей. «Россети Сибирь» сохраняют позитивную тенденцию, за 1 кв. 2021 года количество технологических нарушений в Красноярском крае снижено на 23%. На ремонтную программу-2021 компания направит 676 млн рублей (+7,6% к 2020 году).

На встрече было отмечено, что для дальнейшего повышения надежности важно уделить внимание кабельным линиям (являются причиной ¾ аварийных отключений) и «закрытым» центрам питания (ограничивают доступность сетей). Объем необходимых инвестиций – 4 млрд рублей (для реконструкции 300 км кабельных линий и 21 центра питания 35–110 кВ).

Кроме того, Андрей Рюмин и Александр Усс рассмотрели вопросы электроснабжения социальной инфраструктуры. В 2020 году и 1 кв. 2021 года энергетики «Россети Сибирь» подключили к сети 53 таких объекта, в планах до конца года – еще 9.

Губернатор края Александр Усс поблагодарил руководство компании за эффективную работу по внедрению передовых технологий и реализацию значимых инвестиционных проектов в регионе. «ПАО «Россети» – многолетний стратегический партнер нашего региона. Хочу подтвердить заинтересованность Красноярского края в реализации ряда проектов с участием «Россетей». Это и строительство автономных гибридных энергоустановок на солнечных панелях для северных территорий края, и создание на территории региона первых цифровых районов электрических сетей (РЭС), а также пилотный экологический проект в Красноярске по переходу частного сектора с печного на электроотопление. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с компанией и ее дочерними структурами в таком важном и ответственном деле, как обеспечение надежным электроснабжением жителей и предприятий края».