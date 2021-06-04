РУСАЛ будет развивать инфраструктурные проекты в Кузбассе

Металлургический сегмент En+ Group компания РУСАЛ (торговый код на Гонконгской ‪фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL) и правительство Кемеровской области – Кузбасса в рамках Петербургского международного экономического форума подписали ряд соглашений, направленных на развитие инфраструктурных проектов и повышение экономической привлекательности региона. Свои подписи под документами поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Подписано Соглашение о сотрудничестве по завершению строительства Крапивинской гидроэлектростанции. Строительство гидроузла началось в 1975 году, однако так и не было завершено. В рамках документа РУСАЛ обеспечит участие своих представителей в работе проектного комитета по завершению строительства гидроэлектростанции, необходимое взаимодействие с проектными организациями и привлечёнными экспертами, а также рассмотрит возможность участия в финансировании проекта.

Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин, отметил:

«Кузбасс – современный, динамично развивающийся регион. Реализация проекта по достройке Крапивинской ГЭС позволит обеспечить промышленные предприятия Кемеровской области чистой энергией и существенно улучшить экологическую обстановку, а также водоснабжение региона. Ожидается, что среднегодовая выработка станции составит более 2 млрд кВт*ч.».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев:

«Мы очень рассчитываем, что после введения в строй такого значимого объекта в регионе будут созданы дополнительные качественные рабочие места. А это, в свою очередь, даст новый импульс развитию близлежащих городов и поселков, повышению уровня жизни в регионе».

Кроме того, в целях исполнения послания Президента РФ Федеральному Собранию о поддержке проектов бизнеса по экологической модернизации предприятий от 21.04.2021, развития экономического потенциала и промышленного комплекса Кемеровской области, а также повышения инвестиционной привлекательности Кемеровской области – Кузбасса стороны подписали Соглашение о реализации инвестиционного проекта по внедрению новых технологий в «РУСАЛ Новокузнецк». Проект будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе Новокузнецке и всей Кемеровской области в целом.

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов), и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в РУСАЛе, крупнейшего в мире производителя алюминия за пределами Китая по объемам за 2019 год). Выручка En+ Group за 2019 год составила 11,8 млрд долларов США.