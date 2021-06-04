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ВЭБ.РФ в синдикате с банками-партнерами готов приступить к организации финансирования второй очереди Удокана

ВЭБ.РФ в синдикате с банками-партнерами готов приступить к организации финансирования второй очереди Удокана

4 июня 2021, 10:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: УДОКАН, МЕДЬ, ТОР ЗАБАЙКАЛЬЕ, БГК
Отрасль: Металлургия 
Источник: bgk-udokan.ru

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ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Сбер и «Удоканская медь», входящая в многопрофильную группу компаний USM (учредитель и главный акционер – А.Б. Усманов) подписали соглашение об организации взаимодействия по финансированию второй очереди освоения Удоканского месторождения меди. Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума на площадке ВЭБ.РФ.

По предварительной оценке, сумма инвестиций в проект составит около 4 млрд долларов США. Окончательные параметры будут определены в процессе дальнейшей экспертизы проекта. Проект планируется реализовывать на принципах Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ. II очередь освоения Удоканского месторождения предусматривает переработку ориентировочно 24 млн тонн руды в год в дополнение к 12 млн тонн в рамках первой очереди.

Месторождение с ресурсами свыше 26 млн тонн меди является крупнейшим в России и четвертым по величине в мире. Содержание меди в руде составляет 1,0% в соответствии с классификацией JORC (Австрало-Азиатский кодекс отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых). Конечной продукцией комбината в рамках первой очереди будет катодная медь и сульфидный концентрат, объём производства конечной продукции комбината составит 125 тысяч тонн меди в год.

Запуск в эксплуатацию I очереди горно-металлургического комбината «Удокан» в течение первых 25 лет эксплуатации обеспечит более 2 тыс. новых рабочих мест без учета смежных отраслей и более 750 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Председатель Совета директоров «Удоканской меди» Валерий Казикаев:

«Освоение Удокана — месторождения огромного масштаба, уникального по сложности минерального состава, не смогли начать за 70 лет с момента открытия. Нам удалось предложить уникальную технологическую схему разработки. Сегодня мы успешно строим комбинат в условиях сурового климата, вечной мерзлоты, сложного высокогорного рельефа. Объем инвестиций в проект достиг почти 1,8 млрд. долларов, включая миллиард ранее вложенных средств акционеров. Уверенность в успешной реализации проекта, а также усилия государства на Дальнем Востоке по поддержке инвестиций позволили нам приступить к проектированию второй очереди».

Первый заместитель ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский:

«В настоящее время мы приступаем к организации финансирования 2 очереди освоения Удокана. Суммарно с 1 очередью освоения Удоканского месторождения этот проект станет одним из самых капиталоемких проектов, финансируемых при участии ВЭБ.РФ, и самым крупным в рамках Фабрики проектного финансирования. Благодаря этому механизму мы привлекаем в экономику страны больший объем финансирования за счет участия коммерческих банков. Фабрика также помогает инвестору и кредиторам снизить риски проекта. Освоение второй очереди Удокана положительно отразится на развитии Забайкальского края, в том числе инициаторы проекта реализовывают программу комплексного развития территории, что позволит создать условия для высокого качества жизни не только для сотрудников «Удокансакой меди», но и для жителей региона».

Заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус:

«Газпромбанк традиционно играет важную роль в развитии промышленной добычи и переработки цветных металлов в современной России. Мы с партнерами переворачиваем новую страницу в истории столь большого и важного для Восточной Сибири и Дальнего Востока проекта. Убежден, что дальнейшее развитие проекта станет продолжением успешного сотрудничества, придавая дополнительный импульс экономике Забайкалья. Созданный на платформе ВЭБ.РФ механизм фабрики проектного финансирования доказал свою эффективность, а участники проекта Удокан-1 – свой профессионализм. На этой базе мы приступаем к Удокану-2».

Вице-президент Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов Ольга Харламова:

«Проект освоения Удоканского месторождения меди является стратегическим для развития российского горнодобывающего сектора. Сбер рассматривает инициатора проекта USM Group как надежного и ответственного партнера, и рад участвовать в финансировании таких важных для развития страны объектов. Банк уже выступает кредитором первой очереди проекта на принципах проектного финансирования в составе синдиката и планирует присоединиться к финансированию 2-й очереди. Реализация такого масштабного проекта позволит укрепить позиции компании на российском и мировом рынках меди».

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Источник: bgk-udokan.ru

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