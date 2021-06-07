Научно-исследовательскую лабораторию построили в Серпухове

В Главгосстройнадзор поступило извещение об окончании строительства производственной научно-исследовательской лаборатории и конструкторского бюро на улице Сиреневая в городском округе Серпухов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ближайшее время на объекте состоится итоговая проверка. Если по ее итогам не будет выявлено нарушений, в Главгосстройнадзоре будет принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии», - рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

На объекте планируется производство нагревательного кабеля, устройства для подогрева сидений, комплектов спецодежды, изделий из стекла и металла. В две смены будут работать 400 человек. Общая площадь объекта - более 12 тыс. кв. м.