Научно-исследовательскую лабораторию построили в Серпухове

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7 июня 2021, 11:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Кабельная промышленность
В Главгосстройнадзор поступило извещение об окончании строительства производственной научно-исследовательской лаборатории и конструкторского бюро на улице Сиреневая в городском округе Серпухов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В ближайшее время на объекте состоится итоговая проверка. Если по ее итогам не будет выявлено нарушений, в Главгосстройнадзоре будет принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии», - рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
На объекте планируется производство нагревательного кабеля, устройства для подогрева сидений, комплектов спецодежды, изделий из стекла и металла. В две смены будут работать 400 человек. Общая площадь объекта - более 12 тыс. кв. м.
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