3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась панельная сессия "Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий". Участники дискуссии обсудили возможности для привлечения инвестиций в регионы РФ, перспективы комплексного развития территорий и строительства необходимой инфраструктуры.

"Задачи, которые поставлены национальными целями по ежегодному вводу 120 млн квадратных метров жилья и улучшению качества жизни в полтора раза к 2030 году, невозможно осуществить без комплексных изменений на территории российских городов и поселений. В этой части уже принят закон о комплексном развитии территорий, в субъектах принимаются соответствующие законодательные акты", - сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Он отметил, что для развития регионов России правительством также подготовлено "инфраструктурное меню", которым предусмотрено предоставление льготных инфраструктурных кредитов в объеме 500 млрд рублей, запуск механизма поддержки модернизации коммунальных объектов из средств Фонда национального благосостояния и новый инструмент инфраструктурных облигаций.

"Эти механизмы необходимо активно реализовать именно в тех проектах, которые готовят наши регионы", - подчеркнул Ирек Файзуллин.

В свою очередь, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко высказал мнение, что регионы должны получать федеральную комплексную поддержку в режиме «одного окна», через единую платформу с аналитическим центром и профессиональной экспертизой.

«Это позволит осуществить сборку различных инструментов поддержки и направлять их на реализации конкретных проектов. У ДОМ.РФ есть все возможности для создания такой единой платформы», - отметил он.

Генеральный директор ДОМ.РФ рассказал, что через механизм облигаций от ДОМ.РФ в ближайшие 3 года в строительство инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры для жилья планируется инвестировать до 150 млрд рублей. «Более 20 регионов России уже подготовили 54 проекта для применения механизма. Благодаря их реализации будет возведено 15 млн кв. м жилья. В ближайшее время финансирование с помощью нового инструмента получат три региона - Тульская, Челябинская области и Сахалинская области», - уточнил он.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что столица реализует целый ряд крупных инфраструктурных проектов, в частности, «Индустриальные кварталы».

"Это комплексное развитие территорий бывших промзон в Москве, в рамках которого мы планируем вовлечь в развитие около 2 тысяч га. На этих территориях мы видим потенциальный объем строительства около 40 млн квадратных метров недвижимости, как торговых, промышленных, офисных помещений, так и, безусловно, жилья. Мы видим, что при строительстве жилья инвестиции в инфраструктуру составляют от трети до 40%, в зависимости от проекта. Поэтому частично финансирование инфраструктуры берет на себя город", - пояснил Владимир Ефимов.

В свою очередь, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал, все регионы УрФО планируют реализовать проекты с помощью инфраструктурных облигаций и кредитов.

"Что касается инфраструктурных облигаций, то все шесть субъектов УрФО без исключений на сегодняшний день уже имеют такие проекты и готовы заявляться. Что касается инфраструктурных кредитов, здесь тоже все шесть субъектов УрФО сформировали эти портфели и отрабатывают это уже с Минстроем, поэтому идет достаточно активная работа", - сказал Владимир Якушев.