Тюменский госуниверситет сегодня вновь разместил на сайте госзакупок тендер на строительство учебного корпуса по адресу Республики, 9. В прошлый раз контракт на 3,6 млрд рублей никого не заинтересовал.

«Источник финансирования проекта – это средства субсидии из федерального бюджета и собственные средства заказчика», – говорится в документации.

Подрядчику будет выплачен аванс в размере половины суммы. Общая цена строительства оценивается в 3 млрд 555 млн 179 тыс. 125,2 рубля. Деньги будут выделяться поэтапно: в 2021 году – 787,3 миллиона рублей, в 2022 – 815,9 миллиона, в 2023 – 1,95 миллиарда.

Комплекс работ включает проектирование, строительство, стоимость оборудования, пусконаладочные работы и прочее. Предусмотрены непредвиденные затраты. Добавим, что найти подрядчика на контракт ТюмГУ пытается уже во второй раз. Предыдущий в конце мая оказался сорван – желающих строить новый корпус не нашлось.

Ранее ФедералПрес рассказывал, что намерения руководства университета по реконструкции учебных корпусов сопровождались скандалом. Общественность критиковала планы по сносу исторических зданий по Республики, 9/1 и Семакова, 10. Помочь отстоять важные для города объекты активисты пытались привлечь полпреда Владимира Якушева и губернатора Александра Моора.