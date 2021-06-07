 
За рубежом

В Аргентине с участием Китая построены комплексы ветровой генерации мощностью 256 МВт и 354,6 МВт

В Аргентине с участием Китая построены комплексы ветровой генерации мощностью 256 МВт и 354,6 МВт

7 июня 2021, 11:45
Рубрика: За рубежом
Метки: АРГЕНТИНА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
249

В Аргентине с технологическим участием Китая построены два крупномасштабных комплекса ветровой генерации. Ветрокомплекс Loma Blanca, в который входят ВЭС Loma Blanca I, II, III и VI, расположен в провинции Чубут (Chubut) на юге страны, между городами Трелью (Trelew) и Пуэрто-Мадрин (Puerto Madryn).

Всего в состав ветрокомплекса входят 80 ветровых турбин суммарной мощностью 256 МВт. Три из четырех ВЭС, входящих в состав ветропарка, уже подключены к национальной энергосистеме Аргентины*. Еще одна ВЭС находится на финальной стадии тестовой эксплуатации и ожидает разрешения на подключение к энергосистеме. Ветрокомплекс Miramar расположен на юго-востоке провинции Буэнос-Айрес (Buenos Aires). В состав ветрокомплекса входят 2 ВЭС со 190 ветровыми турбинами суммарной мощностью 354,6 МВт. Турбины, установленные ветрокомплексах Loma Blanca и Miramar, обладают важными технологическими преимуществами по сравнению с другими ветровыми турбинами, уже установленными в стране. Одним из таких преимуществ является использование технологии прямого привода, которая позволяет снизить потери электроэнергии, повысить эффективность и добиться более стабильной работы ветровых турбин. Срок эксплуатации ветровых турбин, установленных в составляет порядка 20 лет.

Оба ветропарка спроектированы и построены в рамках сотрудничества между китайской компанией Goldwind, специализирующейся на производстве ветровых турбин, и аргентинским подразделением компании PowerChina Ltd, специализирующейся в области ВИЭ. Строительство ветрокомплексов Loma Blanca и Miramar является одним из крупнейших за последние годы проектов, реализованных в рамках сотрудничества между правительством Китая и Аргентины по переходу на использование ВИЭ, и являются частью китайской инициативы «Один пояс, один путь»**. По словам главы направления «Ветроэнергетика» Инициативы «Один пояс, один путь» Синь Лю, построенные в Аргентине ветрокомплексы способствует развитию промышленной взаимодополняемости двух стран, поскольку Аргентина обладает богатыми природными ресурсами, в то время как относительно полная производственная цепочка по производству ветровых турбин и комплектующих в Китае поможет Аргентине компенсировать отсутствие соответствующего промышленного производства.

Информационно-аналитический портал World Energy

* Sistema Argentino de Interconexión (SADI) представляет собой синхронную зону, которая объединяет региональные энергосистемы всех провинций Аргентины (за исключением архипелага Огненная Земля), которая синхронизирована с энергосистемами ряда соседних стран. 

** «Один пояс – один путь» (Belt and Road Initiative) – инициатива китайского правительства, направленная на оказание поддержки и содействие реализации перспективных и экономически выгодных международных коммерческих и инфраструктурных проектов в различных регионах мира.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Highview Power построит в Испании накопители энергии на базе криогенных технологий суммарной энергое... 04.06.2021
Highview Power построит в Испании накопители энергии на базе криогенных технологий суммарной энергое...
Компания Trafo Power Solutions разработала силовой трансформатор, функционирующий при низких темпера... 04.06.2021
Компания Trafo Power Solutions разработала силовой трансформатор, функционирующий при низких темпера...
Энергоблок № 1 Белорусской АЭС получил лицензию на промышленную эксплуатацию 03.06.2021
Энергоблок № 1 Белорусской АЭС получил лицензию на промышленную эксплуатацию
RWE and BASF планируют построить шельфовую ВЭС мощностью 2 ГВт для электроснабжения химического пред... 02.06.2021
RWE and BASF планируют построить шельфовую ВЭС мощностью 2 ГВт для электроснабжения химического пред...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно