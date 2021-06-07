В Аргентине с технологическим участием Китая построены два крупномасштабных комплекса ветровой генерации. Ветрокомплекс Loma Blanca, в который входят ВЭС Loma Blanca I, II, III и VI, расположен в провинции Чубут (Chubut) на юге страны, между городами Трелью (Trelew) и Пуэрто-Мадрин (Puerto Madryn).

Всего в состав ветрокомплекса входят 80 ветровых турбин суммарной мощностью 256 МВт. Три из четырех ВЭС, входящих в состав ветропарка, уже подключены к национальной энергосистеме Аргентины*. Еще одна ВЭС находится на финальной стадии тестовой эксплуатации и ожидает разрешения на подключение к энергосистеме. Ветрокомплекс Miramar расположен на юго-востоке провинции Буэнос-Айрес (Buenos Aires). В состав ветрокомплекса входят 2 ВЭС со 190 ветровыми турбинами суммарной мощностью 354,6 МВт. Турбины, установленные ветрокомплексах Loma Blanca и Miramar, обладают важными технологическими преимуществами по сравнению с другими ветровыми турбинами, уже установленными в стране. Одним из таких преимуществ является использование технологии прямого привода, которая позволяет снизить потери электроэнергии, повысить эффективность и добиться более стабильной работы ветровых турбин. Срок эксплуатации ветровых турбин, установленных в составляет порядка 20 лет.

Оба ветропарка спроектированы и построены в рамках сотрудничества между китайской компанией Goldwind, специализирующейся на производстве ветровых турбин, и аргентинским подразделением компании PowerChina Ltd, специализирующейся в области ВИЭ. Строительство ветрокомплексов Loma Blanca и Miramar является одним из крупнейших за последние годы проектов, реализованных в рамках сотрудничества между правительством Китая и Аргентины по переходу на использование ВИЭ, и являются частью китайской инициативы «Один пояс, один путь»**. По словам главы направления «Ветроэнергетика» Инициативы «Один пояс, один путь» Синь Лю, построенные в Аргентине ветрокомплексы способствует развитию промышленной взаимодополняемости двух стран, поскольку Аргентина обладает богатыми природными ресурсами, в то время как относительно полная производственная цепочка по производству ветровых турбин и комплектующих в Китае поможет Аргентине компенсировать отсутствие соответствующего промышленного производства.

Информационно-аналитический портал World Energy

* Sistema Argentino de Interconexión (SADI) представляет собой синхронную зону, которая объединяет региональные энергосистемы всех провинций Аргентины (за исключением архипелага Огненная Земля), которая синхронизирована с энергосистемами ряда соседних стран.

** «Один пояс – один путь» (Belt and Road Initiative) – инициатива китайского правительства, направленная на оказание поддержки и содействие реализации перспективных и экономически выгодных международных коммерческих и инфраструктурных проектов в различных регионах мира.