В Новом Уренгое реконструируют Индустриальную улицу

В городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа вскоре начнется реконструкция и строительство Индустриальной улицы, сообщает RosTender.info.

Администрация Нового Уренгоя объявила тендер на реконструкцию участка улицы Индустриальной от Виадука до улицы Петуха. Стоимость предстоящих работ оценивается в 121 млн рублей, деньги поступят из бюджета города и округа. Заявки на участие в тендере принимают до 18 июня, в этот же день подведут итоги закупки.

Протяженность участка, подлежащего ремонту, превышает 1300 м, расчетная скорость автомобилей на нем составит 50 км/ч. В настоящее время твердое покрытие есть только на 600 м дороги, остальное – грунт, по которому сложно проехать в дождь или снег. В рамках ремонта предстоит перенести трубопровод, построить проезжую часть, парковки и тротуары, установить новые опоры освещения и дорожные знаки.

Как ожидается, улица Индустриальная откроется после реконструкции к началу ноября 2022 года. Дорогу приведут в порядок в рамках муниципальной программы «Благоустройство и развитие транспортного комплекса», подпрограмма «Дорожное хозяйство».

