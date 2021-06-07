В проект "Новый Мурманск" вложат 15,5 миллиарда рублей

Главным для нашей области итогом прошедшего в Петербурге международного экономического форума губернатор Андрей Чибис назвал презентацию проекта «Новый Мурманск».

Подписаны соглашения, направленные на практическую реализацию проекта. Объем инвестиций составит 15,5 миллиарда рублей. Стройку планируют начать уже в будущем году. Завершат все работы через пять лет. Реновация территории возле морского вокзала качественно изменит городскую среду в городе.