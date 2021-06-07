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В проект "Новый Мурманск" вложат 15,5 миллиарда рублей

В проект Новый Мурманск вложат 15,5 миллиарда рублей

7 июня 2021, 17:52
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: mvestnik.ru

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Главным для нашей области итогом прошедшего в Петербурге международного экономического форума губернатор Андрей Чибис назвал презентацию проекта «Новый Мурманск».

Подписаны соглашения, направленные на практическую реализацию проекта. Объем инвестиций составит 15,5 миллиарда рублей. Стройку планируют начать уже в будущем году. Завершат все работы через пять лет. Реновация территории возле морского вокзала качественно изменит городскую среду в городе.

— Этот проект также обеспечит работой более трех тысяч человек, — подчеркнул Андрей Чибис.

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Источник: mvestnik.ru

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