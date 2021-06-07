Производитель кабельного оборудования Xinming примет участие в выставке Wire Russia 2021, которая пройдет в КВЦ "Экспоцентр" с 8 по 10 июня 2021 года в Павильоне 3. Компания представить свои популярные модели кабельного оборудования, которое зарекомендовало себя на российском рынке. Из-за ограничений экспозиция Xinming будет меньше, чем обычно. Компания представит экструзионное, оплеточное, бухтовочное оборудование. Так же на стенде компании можно будет получить консультацию специалистов. Xinming выгодно отличается от многих китайских производителей наличием полноценной технической поддержки и представительства в России, через которое можно приобрести оборудование и получить сервисные услуги. Cтенд компании на выставке wire Russia 2021 - H25 (Павильон 3)

Компания «Xinming» была основана в 1982 году и сейчас является одним из самых крупных и успешных производителей кабельного оборудования в Китае. Более чем 30-и летний опыт разработки и производства позволяет «Xinming» предлагать всю линейку оборудования для кабельной промышленности , в полной мере отвечающих мировым требованиям к подобному виду оборудования. Это подтверждается положением компании на рынке. Ежегодный объем продаж составляет около 1500 станков только внутри Китая