 
Компании

Xinming примет участие в выставке wire Russia 2021

Xinming примет участие в выставке wire Russia 2021

7 июня 2021, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: XINMING, WIRE RUSSIA 2021
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Xinming Cable Machinery

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
867
Новости компании

Производитель кабельного оборудования Xinming примет участие в выставке Wire Russia 2021, которая пройдет в КВЦ "Экспоцентр" с 8 по 10 июня 2021 года в Павильоне 3. Компания представить свои популярные модели кабельного оборудования, которое зарекомендовало себя на российском рынке. Из-за ограничений экспозиция Xinming будет меньше, чем обычно. Компания представит экструзионное, оплеточное, бухтовочное оборудование. Так же на стенде компании можно будет получить консультацию специалистов. Xinming выгодно отличается от многих китайских производителей наличием полноценной технической поддержки и представительства в России, через которое можно приобрести оборудование и получить сервисные услуги. Cтенд компании на выставке wire Russia 2021 - H25 (Павильон 3)

Компания «Xinming» была основана в 1982 году и сейчас является одним из самых крупных и успешных производителей кабельного оборудования в Китае. Более чем 30-и летний опыт разработки и производства позволяет «Xinming» предлагать всю линейку оборудования для кабельной промышленности , в полной мере отвечающих мировым требованиям к подобному виду оборудования. Это подтверждается положением компании на рынке. Ежегодный объем продаж составляет около 1500 станков только внутри Китая

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Xinming Cable Machinery

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Арматурно-изоляторная подотрасль России понесла тяжелую утрату. 6 июня 2021 года на 81-м году жизни ... 07.06.2021
Арматурно-изоляторная подотрасль России понесла тяжелую утрату. 6 июня 2021 года на 81-м году жизни ...
Группа Legrand сокращает экологический след производства​ 07.06.2021
Группа Legrand сокращает экологический след производства​
16 июня ДКС презентует автоматические выключатели 07.06.2021
16 июня ДКС презентует автоматические выключатели
Вебинары нон-стоп: Legrand анонсирует следующую серию онлайн-мероприятий​ 04.06.2021
Вебинары нон-стоп: Legrand анонсирует следующую серию онлайн-мероприятий​
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно