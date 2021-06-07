На встрече также присутствовали заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс и руководитель проектного офиса госкорпорации «Росатом» по квантовым технологиям, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов. Разговор прошёл в рамках Петербургского международного экономического форума.

В ходе диалога стороны обсудили возможность научного сотрудничества между Европейским союзом и Россией по развитию квантовых технологий. Совместная работа и выстраивание отношений с Quantum Flagship, одной из крупнейших инициатив в мире в области квантовых технологий, позволит российским научным командам активнее взаимодействовать с мировым квантовым сообществом.

Особое внимание было уделено пилотным проектам с крупными европейскими индустриальными заказчиками и содействию запуску стартапов в квантовой отрасли. Российская сторона рассказала о текущем развитии квантовых технологий в стране и поддержке, оказываемой научным центрам, университетам и индустриальным партнёрам в рамках реализации утверждённых «дорожных карт». Стороны обсудили перспективы сотрудничества и достигли взаимного интереса.

«Российская научная школа в области физики является одной из сильнейших в мире, и благодаря заслугам наших учёных мы сегодня имеем мощный задел в области квантовых технологий. Международная научная дискуссия и сотрудничество с европейскими партнёрами позволят нам активнее делиться полученными результатами и ускорить развитие квантовых технологий для обеих сторон. Правительство полностью поддерживает глобальный научный диалог: мы открыты к предложениям по совместной исследовательской работе и готовы создавать все необходимые условия для консолидации усилий в этой перспективной области научного знания», – заявил Дмитрий Чернышенко.

«Я впечатлён настолько активной поддержкой квантовых технологий на государственном уровне. Она, безусловно, способствует развитию международного научного сотрудничества и может принести видимые результаты», – отметил Томмазо Каларко.

«Благодаря инвестициям в Российский квантовый центр Газпромбанк сегодня является одним из крупнейших коммерческих инвесторов в квантовые технологии в России. РКЦ поступательно развивается и становится всё более привлекательным для инвестиций благодаря интеграции в деятельность международного квантового сообщества и работе по коммерциализации квантовых технологий. Для Газпромбанка как инвестора это принципиально важно, а выведение российских технологий на рынок, прежде всего европейский, мы считаем приоритетной задачей. Спрос на квантовые технологии пока на стадии формирования, и объём этого рынка пока небольшой, но если в будущем российские компании намерены занять в нём существенную долю, то заключать взаимовыгодные партнёрства нужно уже сегодня», – прокомментировал Дмитрий Зауэрс.

«Российские учёные на протяжении многих лет активно работают с европейскими научными центрами и университетами. На текущем уровне, когда и в России, и в Европе запущены квантовые “дорожные карты”, очень важно институционализировать наши отношения, то есть закрепить их формально на уровне программ. Это облегчит коммуникацию и точно повысит эффективность взаимодействия», – подчеркнул Руслан Юнусов.

Quantum Flagship — европейская программа развития квантовых технологий с бюджетом около 7 млрд евро. Томмазо Каларко возглавляет инициативу и работу Консорциума европейских квантовых индустрий, включающего в себя порядка 70 крупных индустриальных компаний.