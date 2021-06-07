Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и компания «ГДК Баимская» договорились о применении механизма дальневосточной концессии для строительства инфраструктурных объектов в рамках реализации комплексного проекта освоения Баимской рудной зоны на территории Чукотского автономного округа. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков и председатель совета директоров ООО «ГДК Баимская» Олег Новачук.

«ГДК Баимская» является резидентом территории опережающего развития «Чукотка» и реализует масштабный проект освоения Баимской рудной зоны - медно-порфирового месторождения, которое входит в топ-3 неразработанных и является самым северным из крупнейших месторождений в мире. На месторождении «Песчанка» планируется построить горно-обогатительный комбинат мощностью 70 млн тонн руды в год (1,4 млн тонн в год медного концентрата). Объем инвестиций в развитие месторождения составит 570 млрд рублей, создается около 3 тысяч новых рабочих мест. Новый комбинат будет запущен в работу к 2027 году, а в 2028 году выйдет на проектную мощность.

Механизм «Дальневосточной концессии» будет задействован для строительства и эксплуатации части круглогодичной автомобильной дороги федерального значения необщего пользования, по которой продукция Баимского горно-обогатительного комбината будет доставляться до портового терминала. Применение концессионного механизма позволит синхронизировать строительство и ввод в эксплуатацию производственных и инфраструктурных объектов. Минвостокразвития России выступит концедентом и после ввода инфраструктурных объектов в эксплуатацию компенсирует концессионеру часть затрат на их строительство.