Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ПИК договорились о сотрудничестве при реализации проектов комплексного развития территорий в рамках программ «Дальневосточный квартал» и «Дальневосточная концессия». Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, и.о. генерального директора КРДВ Игорь Носов, генеральный директор ПИК Сергей Гордеев.

ПИК стал одним из первых федеральных девелоперов, вышедших на Дальний Восток, и сегодня уже реализует два проекта комплексной застройки во Владивостоке общей площадью 240 тыс. кв. м. В инвестиционном портфеле – проекты комплексной застройки в Сахалинской области, Хабаровском крае, Забайкалье и Республике Бурятия.

Общая площадь проектов ПИК, которые могут получить государственную поддержку в рамках программ «Дальневосточный квартал» и «Дальневосточная ипотека», может составить до 1,5 млн кв. м. Это позволит привлечь до 100 млрд рублей в проекты жилищного строительства на территории Дальневосточного федерального округа до 2028 года.

Как сообщил и.о. генерального директора КРДВ Игорь Носов, программа «Дальневосточный квартал», разработанная Минвостокразвития России, направлена на создание условий для строительства на Дальнем Востоке современных микрорайонов с комфортной планировкой. На такие проекты будут распространены действующие в регионе преференциальные режимы. ПИК подаст заявку в КРДВ с целью получения статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития или Свободного порта Владивосток.

Молодые семьи смогут приобрести новое жилье по действующей на Дальнем Востоке программе льготного кредитования «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Этой возможностью уже воспользовались более 16 тысяч жителей региона.

«Расширение жилищного строительства – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом нашей страны. Опыт и производственные мощности крупнейших федеральных застройщиков позволят существенно увеличить объемы ввода жилья на Дальнем Востоке, повысить качество городской среды, внедрить передовые технологии. Наша цель – к 2024 году увеличить объемы строительства в 1,6 раза и ежегодно сдавать в эксплуатацию не менее 3,3 миллионов квадратных метров в год», – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.