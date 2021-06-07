В создание морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в бухте Бечевинской (Камчатский край) будет проинвестировано более 21 млрд рублей. Такое постановление утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства направят на строительство подходного канала к морскому порту, где будет осуществляться перевалка. Длина сооружения – более 6 км. Начать его использование планируется в 2023 году. После ввода в эксплуатацию объект останется в федеральной собственности.

Комплекс в бухте Бечевинской предназначен для перегрузки СПГ с газовозов ледового класса, следующих из района Обской губы, на газовозы без ледового усиления. Последние в свою очередь будут доставлять газ потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть газа будет идти на обеспечение коммунальных нужд Камчатского края. Ожидается, что новый терминал позволит ежегодно перегружать около 21,7 млн т СПГ.

Вопросы, связанные со строительством терминала, обсуждались во время рабочей поездки Михаила Мишустина на Дальний Восток. По её итогам Председатель Правительства поручил заключить госконтракты, необходимые для реализации проекта. Решение о выделении средств Михаил Мишустин озвучил в ходе совещания с вице-премьерами 7 июня.

Запуск терминала позволит диверсифицировать поставки российского СПГ, нарастить грузооборот в акватории Северного морского пути, а также удовлетворить потребности Камчатского края в голубом топливе.