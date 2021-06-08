С мая 2021 года по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» начат капремонт двухполосного участка Хамби-Ирзи – Алхан-Юрт с 628 по 634 км указанной федеральной трассы. Объект введут в эксплуатацию осенью 2022 года.

Сейчас с опережением графика ведутся работы по устройству земполотна и основания дорожной одежды в местах расширения. Следующий этап – устройство трех слоев асфальтобетона с армирующей прослойкой из геосетки. Когда работы на правой стороне проезжей части будут завершены, на нее перепустят движение, тем временем дорожники займутся усилением существующей левой стороны.

Для пропуска сточных вод и сохранения целостности дорожного полотна заменят шесть водопропускных труб. Кроме того, устроят кюветы и локальные очистные сооружения.

На всем протяжении участка встречные потоки транспорта разделят железобетонным ограждением, нанесут термопластиковую разметку и установят дорожные знаки. К населенным пунктам Кулары и Гехи устроят съезды со светофорными объектами, а для жителей села Кулары — две автобусные остановки с автопавильонами и заездными карманами, а также тротуары с пешеходным ограждением.

В 2020 году с двух до четырех полос движения расширили соседний 10-километровый участок автодороги Р-217 близ Алхан-Юрта (с 634 по 644 км). Общая протяженность трассы «Кавказ» по основному направлению на территории Чечни составляет 116 км, из них на сегодняшний день 4-полосными являются почти 78 км, а в перспективе до 2022 года это значение увеличится до 94 км.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится 336 км федеральных автодорог общего пользования на территории Чеченской Республики. Это трассы Р-217 «Кавказ», подъезд к Грозному от Р-217 «Кавказ», Обход г. Гудермес, Р-215 Астрахань – Кизляр – Кочубей – Махачкала с подъездом к Грозному, Грозный – Шатой – Итум-Кали, Итум-Кали – Ведучи.