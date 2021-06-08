 
Инвестиции (проекты)

YIT построит в Ленобласти складской комплекс на 20 тысяч "квадратов"

YIT построит в Ленобласти складской комплекс на 20 тысяч квадратов

8 июня 2021, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
235

Компании "ЮИТ Санкт-Петербург" и "Таймс эстейт" подписали договор о реализации на территории индустриального парка Greenstate в Ленинградской области производственно-складского комплекса общей площадью 20 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении YIT.

"Проект будет реализоваться двумя этапами. Каждый этап включает в себя корпус здания площадью 10 тысяч квадратных метров, разделенный на небольшие производственно-складские помещения (до 500 "квадратов"), в состав которых входит собственная двухэтажная офисная часть", - отмечается в нем.

Панируется, что первый этап проекта будет реализован к концу 2022 года, добавляется в релизе.

"ЮИТ Санкт-Петербург" – региональное подразделение финского строительного концерна YIT. На счету компании, осуществляющей свою деятельность с 1988 года, более 190 объектов различного назначения – от сети автозаправочных станций до водоочистных сооружений, заводов и фабрик.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РИА Новости

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Чеченской Республике до четырех полос расширят 6 км автодороги Р-217 08.06.2021
В Чеченской Республике до четырех полос расширят 6 км автодороги Р-217 "Кавказ"
В Иркутске построят радиологический корпус Восточно-Сибирского онкоцентра 08.06.2021
В Иркутске построят радиологический корпус Восточно-Сибирского онкоцентра
В Хабаровске построят новое здание для краевого арбитражного суда 08.06.2021
В Хабаровске построят новое здание для краевого арбитражного суда
Росатом начал в Северске строительство уникального энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕС... 08.06.2021
Росатом начал в Северске строительство уникального энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕС...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно