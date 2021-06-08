Компании "ЮИТ Санкт-Петербург" и "Таймс эстейт" подписали договор о реализации на территории индустриального парка Greenstate в Ленинградской области производственно-складского комплекса общей площадью 20 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении YIT.

"Проект будет реализоваться двумя этапами. Каждый этап включает в себя корпус здания площадью 10 тысяч квадратных метров, разделенный на небольшие производственно-складские помещения (до 500 "квадратов"), в состав которых входит собственная двухэтажная офисная часть", - отмечается в нем.

Панируется, что первый этап проекта будет реализован к концу 2022 года, добавляется в релизе.

"ЮИТ Санкт-Петербург" – региональное подразделение финского строительного концерна YIT. На счету компании, осуществляющей свою деятельность с 1988 года, более 190 объектов различного назначения – от сети автозаправочных станций до водоочистных сооружений, заводов и фабрик.