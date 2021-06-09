16 инвестпроектов реализуют в Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства. Совет по земельным отношениям одобрил выделение участков для их реализации.

Известно, что в рамках одного из инвестпроектов в Сормовском районе Нижнего Новгорода построят завод по изготовлению металлической профильной трубы. Компания «ПКФ Микротон» планирует вложить в его создание 258 млн рублей. В течение трех лет завод должен появиться на участке площадью десять тысяч квадратных метров.

Также совет одобрил заявку компании «Трансметалл» на участок площадью 11,3 тысяч квадратных метров, на котором планируют построить на Бору производственный комплекс металлоштампа. Компания планирует возвести его за восемь месяцев и вложить в строительство 95 млн рублей.

«По итогам 2020 года Нижегородская область вошла в десятку лучших регионов страны по состоянию инвестиционного климата. Положительную динамику инвестиций мы отмечаем и в этом году. Каждый новый проект — это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые мы можем направить на решение социальных вопросов», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Кроме того, в Сормовском районе на территории площадью десять тысяч квадратных метров будет построен корпус по производству домокомплектов каркасного типа. Компания «Нева» проинвестирует в его создание 154 млн рублей. Известно, что корпус планируют построить в течение двух лет.

«Рад, что в регионе появляется все больше инвестиционных проектов в промышленной сфере. Высокотехнологичные производства обеспечивают рост региональной экономики и создают условия для развития смежных отраслей», — подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, в 2021 году Нижегородская область впервые вошла в топ-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), заняв шестое место.

Объем инвестиций в основной капитал всех предприятий Нижегородской области за январь-март 2021 года вырос на 25,3% в сопоставимых ценах и составил 51,1 млрд рублей. Рост инвестиционной активности отмечается в металлургии, производстве автотранспортных средств, бумаги и минеральной продукции, в частности, в сфере выпуска стекла.