Австрийская технологическая компания ANDRITZ Hydro выбрала компанию Hitachi ABB Power Grids в качестве поставщика технологий для подключения к электрической сети и обеспечения устойчивой работы гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) Хатта, строящейся в горах Хаджар, в 140 км на юго-восток от г. Дубай в ОАЭ.

ГАЭС Хатта – это первый проект строительства гидроаккумулирующей станции в ОАЭ и регионе Персидского залива. Проект разрабатывается управлением по электричеству и водоснабжению г. Дубай (Dubai Electricity & Water Authority, DEWA). Конструктивно ГАЭС Хатта включает станционное здание шахтного типа с машинным залом, в котором будут установлены два обратимых гидроагрегата мощностью 125 МВт каждый (в генераторном режиме), нижний резервуар объемом 1 716 млн галлонов (≈6,5 млн м3) и встроенный в гору верхний резервуар, расположенный примерно на 300 м выше, объемом до 880 млн галлонов (≈3,3 млн м3). В периоды непиковых нагрузок вода по водоводам длиной примерно на 4 км будет закачиваться из нижнего в верхний резервуар за счет электроэнергии, вырабатываемой СЭС Мохаммед бен Рашид Аль-Мактума. В часы пиковых нагрузок будет производиться сброс воды из верхнего в нижний резервуар в целях оперативного удовлетворения спроса на электроэнергию.

Hitachi ABB Power Grids поставит две системы возбуждения переменного тока с силовыми электронными преобразователями. В системе возбуждения планируется использовать преобразователь частоты PCS 8000. Системы возбуждения обеспечат работу реверсивных гидротурбин ГАЭС Хатта с регулируемой частотой вращения, что позволит достичь оптимальной эффективности работы гидроагрегатов ГАЭС в генераторном и насосном режимах без ухудшения условий перехода между рабочими режимами. Hitachi ABB Power Grids также обеспечит интегрированное решение для подключения ГАЭС к находящейся в управлении DEWA электрической сети напряжением 132 кВ.

ГАЭС Хатта планируется ввести в эксплуатацию в начале 2024 г. По мнению компании ANDRITZ Hydro, данный проект строительства ГАЭС в пустыне станет флагманским для будущего развития «чистой» энергетики не только на Аравийском полуострове, но и во всех регионах мира с жарким и засушливым климатом.

Информационно-аналитический ресурс PEi