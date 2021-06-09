 
Контракты

На благоустройство Кремля в Тобольске выделили 32 млн рублей

На благоустройство Кремля в Тобольске выделили 32 млн рублей

9 июня 2021, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: tumentoday.ru

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В Тобольске проведут работы по благоустройству территории, которая прилегает к объекту культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля и Менового двора». Соответствующая информация размещена на официальном сайте государственных закупок. Начальная цена договора установлена в размере 32 млн 989 тысяч рублей.

Заказчиком выступает «Тюменское музейно-просветительское объединение». Учреждением установлен срок выполнения работ, а также оказания услуг.

– Озеленение объекта и устройство пешеходной зоны в Тобольске (вторая очередь), ландшафтный парк на территории бывшего стадиона в районе Кремля в Тобольске и ремонт кабельной линии «Наружное освещение территории Кремля» – с даты заключения договора по 1 декабря 2021 года, – обозначен срок в госзакупке.

Отметим, что дата начала срока подачи заявок подрядчиками – 8 июня этого года, время окончания подачи заявок – 18 июня текущего года.

Фото Валерия Бычкова

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Источник: tumentoday.ru

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