На благоустройство Кремля в Тобольске выделили 32 млн рублей

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9 июня 2021, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
В Тобольске проведут работы по благоустройству территории, которая прилегает к объекту культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля и Менового двора». Соответствующая информация размещена на официальном сайте государственных закупок. Начальная цена договора установлена в размере 32 млн 989 тысяч рублей.
Заказчиком выступает «Тюменское музейно-просветительское объединение». Учреждением установлен срок выполнения работ, а также оказания услуг.
– Озеленение объекта и устройство пешеходной зоны в Тобольске (вторая очередь), ландшафтный парк на территории бывшего стадиона в районе Кремля в Тобольске и ремонт кабельной линии «Наружное освещение территории Кремля» – с даты заключения договора по 1 декабря 2021 года, – обозначен срок в госзакупке.
Отметим, что дата начала срока подачи заявок подрядчиками – 8 июня этого года, время окончания подачи заявок – 18 июня текущего года.
Фото Валерия Бычкова
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