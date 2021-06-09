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9 июня 2021, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Курская область планирует реализовать 5 масштабных проектов жилищного строительства с помощью механизма инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов. Предложения для получения льготных займов направлены на рассмотрение в ДОМ.РФ, который является единым оператором развития инфраструктуры в регионах.
Участие Курской области в программе господдержки и обеспечение проектов инженерной и социальной инфраструктурой обсудили на совещании с участием застройщиков, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Смирнов.
Определены 5 участков под жилую застройку общей площадью почти 155 гектаров: на проспектах Н. Плевицкой и А. Дериглазова, в районе улицы Фестивальной, на улице Энгельса и в деревне Шуклинке Курского района. Все проекты, кроме строительства жилья, предусматривают возведение школ и детских садов, создание коммунальной инфраструктуры. Планируется строительство автодороги по проспекту М. Булатова протяженностью 9 км, которая обеспечит транспортное сообщение между микрорайонами Сеймского округа и районом перспективной жилой застройки. Объект включен в программу подготовки к празднованию 1000-летия г. Курска. На всех участках предполагается организация парковочных мест, в том числе в парковках закрытого типа. Общая стоимость проектов – около 85 млрд рублей.
«Мы ставим задачу по развитию жилищного строительства. В ближайшие пять лет хотим выйти на ввод жилья более 1 млн кв. м. Задействуем участки, имеющиеся у застройщиков. Построим новые школы, детские сады, водоводы и дороги, чтобы обеспечить жителей Курской области комфортными квартирами и, что важно, доступными. Квадратный метр не будет сильно расти в цене, потому что строительство дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры мы берем на себя. Строители не будут нести эти затраты», – отметил первый заместитель губернатора Алексей Смирнов.
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