Курская область планирует реализовать 5 масштабных проектов жилищного строительства с помощью механизма инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов. Предложения для получения льготных займов направлены на рассмотрение в ДОМ.РФ, который является единым оператором развития инфраструктуры в регионах.

Участие Курской области в программе господдержки и обеспечение проектов инженерной и социальной инфраструктурой обсудили на совещании с участием застройщиков, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Смирнов.

Определены 5 участков под жилую застройку общей площадью почти 155 гектаров: на проспектах Н. Плевицкой и А. Дериглазова, в районе улицы Фестивальной, на улице Энгельса и в деревне Шуклинке Курского района. Все проекты, кроме строительства жилья, предусматривают возведение школ и детских садов, создание коммунальной инфраструктуры. Планируется строительство автодороги по проспекту М. Булатова протяженностью 9 км, которая обеспечит транспортное сообщение между микрорайонами Сеймского округа и районом перспективной жилой застройки. Объект включен в программу подготовки к празднованию 1000-летия г. Курска. На всех участках предполагается организация парковочных мест, в том числе в парковках закрытого типа. Общая стоимость проектов – около 85 млрд рублей.