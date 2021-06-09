В Ростовской области земельные участки для многодетных семей оснастят инженерной инфраструктурой, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Из резервного фонда региональной казны на оснащение участков коммуникациями выделено более 32 млн рублей. Средства предназначены для оплаты первого этапа выполненных работ по присоединению к сетям электроснабжения в посёлках Красный Колос и Рассвет. Строительство электросетей завершится в 2023 году.

Кроме того, в Золотом Колосе готов проект внутренней инфраструктуры территории, в Рассвете проложены инженерные сети к участкам. До конца года участки подключены к газоснабжению.

В завершающей стадии — реконструкция станции канализации в посёлке Ковалёвка.