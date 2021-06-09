RusCableCLUB 2021
9 июня 2021, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
В Ростовской области земельные участки для многодетных семей оснастят инженерной инфраструктурой, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.
Из резервного фонда региональной казны на оснащение участков коммуникациями выделено более 32 млн рублей. Средства предназначены для оплаты первого этапа выполненных работ по присоединению к сетям электроснабжения в посёлках Красный Колос и Рассвет. Строительство электросетей завершится в 2023 году.
Кроме того, в Золотом Колосе готов проект внутренней инфраструктуры территории, в Рассвете проложены инженерные сети к участкам. До конца года участки подключены к газоснабжению.
В завершающей стадии — реконструкция станции канализации в посёлке Ковалёвка.
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