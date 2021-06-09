Теперь о проведении земляных работ на территории Красноярска водители и пешеходы смогут узнать, посетив интерактивную карту. На ней будет указана информация о том, кто ведёт ремонт, когда он закончится и когда подрядчик восстановит нарушенное благоустройство.

Наполнением карты занимаются специалисты, которые выдают разрешение на проведение земляных работ - ордер. Для его получения организация должна предоставить пакет документов, в который входят проекты, обоснования, схемы организации движения и так далее. После окончания ремонта фирма обязана восстановить всё нарушенное благоустройство. Если всё происходит зимой, когда невозможно уложить асфальт и засеять газон, то такие работы должны быть выполнены в весенне-летний период. Всё это учитывается при выдаче ордера и определении срока его закрытия, снимающего с организации все обязательства. В случае нарушения сроков предусмотрены штрафы. За этим следят администрации районов.

Чаще всего земляные работы необходимы при ремонте коммуникаций - сетей отопления, электроснабжения, водоотведения, кабелей связи и других. Также к вскрытию дорожного покрытия прибегают строительные фирмы и ремонтные бригады. Все эти работы красноярцы теперь могут отслеживать по интерактивной карте. Сейчас на ней обозначен 281 участок. При нажатии на любой из них можно получить дополнительную информацию.

В мэрии отмечают, если какой-то участок не обозначен на карте, но работы там ведутся, то, скорее всего, это делается незаконно. О таких случаях необходимо сообщить в администрацию района или службу 005.

