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Путин принял участие в церемонии запуска первой линии Амурского ГПЗ

Путин принял участие в церемонии запуска первой линии Амурского ГПЗ

9 июня 2021, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: АМУРСКИЙ ГПЗ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: РБК

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня у нас значимое событие: российская компания «Газпром» вводит в строй первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода. С выходом на полную мощность он станет одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия», — сказал Путин.

На Амурском ГПЗ будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Там также будет производиться до 60 млн куб. м гелия в год, сообщили в Кремле.

После этого СК начал проверку сообщений о невыплате зарплаты работникам подрядной организации и завел дело о массовых беспорядках. Областная прокуратура возбудила дело о хулиганстве. Позже следователи сообщили, что не обнаружили фактов несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам завода. По их мнению, причиной беспорядков стал конфликт между работниками подрядной организации и ее руководством на почве разногласий из-за источника возмещения расходов по оплате трудовых патентов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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Источник: РБК

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