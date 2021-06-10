10 июня 2021 года в Доме Правительства Российской Федерации при поддержке Фонда развития промышленности состоится расширенное заседание коллегии Минпромторга России, в ходе которой его глава, Денис Мантуров, выступит с докладом «Об основных результатах деятельности Министерства промышленности и торговли в 2019-2020 годах и целях и задачах на 2021 год».

В рамках заседания Коллегии будут обсуждены основные результаты работы ведомства за последние два года, дана оценка развитию промышленности за это время, в том числе и деятельности Фонда развития промышленности. Также будут представлены стратегические планы на следующий период.

Ссылка на трансляцию Коллегии: https://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/advisory/adv_7/2021/

Основные результаты деятельности Минпромторга России за 2019 и 2020 годы: https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!osnovnye_rezultaty_deyatelnosti_minpromtorga_rossii_za_2019_i_2020_gody