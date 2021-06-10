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В Москве построят Центр высоких медицинских технологий

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на создание Центра высоких медицинских технологий при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Девятиэтажное здание построят на территории института в Замоскворечье - на улице Серпуховской. Здесь планируется создать условия для внедрения современных и наиболее эффективных технологий специализированной помощи больным с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, расширения объема высокотехнологической помощи, обеспечения научных и научно-клинических исследований в области радиоизотопной визуализации и радионуклидной терапии.

В составе центра будут работать отделения диагностики – функциональной, радионуклидной и лучевой, терапии, диагностики общего типа, палатные, реанимационное и приемо-выписное отделения, операционный блок, вестибюль, служебно-бытовые помещения и клининговая служба.

На территории центра также установят трансформаторную подстанцию и дизель-генераторную установку, реконструируют наружную площадку действующей кислородной станции. Кроме того, запланировано благоустройство участка - обновление покрытий проездов и тротуаров, высадка газона, установка малых архитектурных форм и другие работы.

Проектная документация разработана АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». Застройщик - ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России.

Фото: Яндекс.Карты

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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