Департамент по недропользованию по ПФО подвел итоги конкурса на пользование недрами в Светлинском районе Оренбургской области. Здесь расположено одно из крупнейших месторождений каолина – Ковыльное. Его запасы составляют около 400 миллионов тонн.

Разработкой месторождения займется компания ЛБ «Минералс-Светлое», входящая в австрийский холдинг Lasselsberger. Это один из крупнейших производителей керамической плитки на рынке Центральной и Восточной Европы. В составе холдинга — более 70 производственных площадок. Пять из них расположены в России.

В начале 2021 года с руководством компании встречался глава региона Денис Паслер. Обсуждали перспективы создания в Светлинском районе завода по обогащению каолина и производству продуктов на его основе. Завод даст району 400 новых рабочих мест. Как отметил глава региона, появление новых рабочих мест со стабильной заработной платой и производство продуктов с большой добавленной стоимостью принципиально важно для области.

— Здесь, на новом заводе, будут производить обогащенный каолин, метакаолин, шамот, кварцевый песок. Суммарная мощность производства более 2 миллионов тонн в год. Сумма инвестиций в проект — более 6 миллиардов рублей, — подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Завод ориентировочно начнут строить в 2022 году. Ковыльное месторождение на Коскольской площади в юго-восточном Оренбуржье открыли в 2005–2008 годах при проведении работ по геологическому картированию. В 2011–2013 годах там шли поисковые работы. А за последние два года специалисты дочерней компании АО «Росгеология» отобрали и проанализировали 1646 проб. Результаты обработки материалов показали, что в пределах Коскольской площади есть высококачественный каолин. Это белая огнеупорная глина. Ее используют для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей. Сейчас высококачественное сырье в основном импортируется.

