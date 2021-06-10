Огромное количество объектов теплоэнергетического комплекса в Дагестане нуждаются в реконструкции, сообщил в интервью "Интерфаксу" врио главы республики Сергей Меликов.

"Состояние электросетей и газового хозяйства в Дагестане, несмотря на принимаемые меры, остается на зачаточном уровне. Огромное количество объектов ТЭК нуждаются в реконструкции, в тщательном подходе к их эксплуатации", - сказал Меликов.

По его словам, большое негативное влияние оказывают огромные долги региона перед ресурсоснабжающими организациями.

"Задолженности образовались не только из-за неплатежеспособности населения, а, в первую очередь, из-за неплатежей частных и бюджетных организаций. Формируется замкнутый круг: долги перед "Россетями" и "Газпромом" негативно отражаются на реализации инвестиционных программ. Мы активно ищем пути выхода из этой ситуации, подходим к этому вопросу системно", - сказал руководитель республики.

Полный текст интервью с Меликовым доступен на сайте "Интерфакса" по адресу: https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/exclusives/vrio-glavy-dagestana-sergey-melikov-byudzhet-respubliki-na-blizhayshie-gody-budet-orientirovan-na-socialnye-nuzhdy