ОАО "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"инвестирует более 200 млн рублей в развитие производства в 2021 году, говорится в годовом отчете компании.

На заводе ожидают заказы на новые виды серийной продукции. Для этого на предприятии продолжится техническое перевооружения, будут осваивать новые технологии "в обеспечение разработок и поставок мобильных и радиоэлектронных систем следующего поколения, силовых электроприводов на базе вентильно-индукторных двигателей, систем вторичного электропитания гражданского и двойного назначения".

В прошлом году завод также заявлял о инвестициях в производство в размере 200 млн рублей, но из-за коронавируса программа была частично свернута. В развитие вложено менее 100 млн рублей.

"Реконструировано 4 производственных участка, приобретено около 250 единиц технологического оборудования и оснастки", - отмечается в отчете.

Согласно скорректированным данным, в 2020 году АО увеличило чистую прибыль по РСБУ на 47,5% по сравнению с 2019 годом - до 389,8 млн рублей. Выручка от продаж выросла на 7% - до 6,5 млрд рублей, валовая прибыль увеличилась в 1,5 раза - до 711,8 млн рублей.

ОАО "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" специализируется на выпуске оборонной продукции: радиолокационного оборудования, комплексов обнаружения надводных и воздушных целей и т.д. Гражданская продукция предприятия - детские спортивные комплексы.