4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума-2021 заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и исполнительный директор ООО «Каспийская инновационная компания» (КИК) Сергей Штепа подписали предварительный договор поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) с Астраханского ГПЗ «Газпрома» на перспективный Астраханский ГХК КИК. Документ содержит основные условия будущих поставок в рамках долгосрочного договора (сроком на 20 лет), включая объемы СУГ и ценовую формулу.

СПРАВКА

Петербургский международный экономический форум-2021 проходил на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В рамках Петербургского международного экономического форума-2017 председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и исполнительный директор ООО «Каспийская Инновационная Компания» Сергей Штепа подписали Меморандум о взаимодействии.

В ноябре 2020 года ПАО «Газпром» и ООО «Каспийская инновационная компания» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта создания в Астраханской области ГХК, а также предварительный договор поставки этановой фракции с Астраханского ГПЗ.