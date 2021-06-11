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Александр Новак провёл совещание по газификации Мурманской области

Александр Новак провёл совещание по газификации Мурманской области

11 июня 2021, 16:15
Рубрика: Встречи
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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В рамках исполнения поручения Президента Владимира Путина о поэтапном завершении газификации Российской Федерации к 2030 году Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по газификации Мурманской области.

В ходе совещания, в частности, были обсуждены экономически обоснованные варианты газоснабжения региона с учётом представленных ПАО «Газпром» и ПАО «Новатэк» предложений по поставкам газа и строительству инфраструктуры, а также прогнозного спроса на природный газ до 2030 года от промышленных объектов Мурманской области.

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Источник: government.ru

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