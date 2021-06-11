В рамках исполнения поручения Президента Владимира Путина о поэтапном завершении газификации Российской Федерации к 2030 году Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по газификации Мурманской области.

В ходе совещания, в частности, были обсуждены экономически обоснованные варианты газоснабжения региона с учётом представленных ПАО «Газпром» и ПАО «Новатэк» предложений по поставкам газа и строительству инфраструктуры, а также прогнозного спроса на природный газ до 2030 года от промышленных объектов Мурманской области.