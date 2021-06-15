АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует заменить участки воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 3,1 км в г. Истра. Работы проведутся в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией, для повышения надежности электроснабжения потребителей и безопасности эксплуатации сетей.

Замена участков воздушных линий электропередачи запланирована на улицах Центральная, Рябкина, Железнодорожная. Также работы пройдут в СНТ «Песчанка». Основные потребители, запитанные от этих линий – жители частных и многоквартирных домов (это более 1000 человек).

АО «Мособлэнерго» ежегодно реализует программу капитального ремонта в городских округах Подмосковья. В текущем году на территориях, обслуживаемых компанией, планируется отремонтировать 261 км ЛЭП 0,4-110 кВ и оборудование в 98 трансформаторных подстанциях.