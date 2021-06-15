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АО "Мособлэнерго" заменит более 3 км воздушных линий электропередачи в Истре

АО Мособлэнерго заменит более 3 км воздушных линий электропередачи в Истре

15 июня 2021, 17:24
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует заменить участки воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 3,1 км в г. Истра. Работы проведутся в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией, для повышения надежности электроснабжения потребителей и безопасности эксплуатации сетей.

Замена участков воздушных линий электропередачи запланирована на улицах Центральная, Рябкина, Железнодорожная. Также работы пройдут в СНТ «Песчанка». Основные потребители, запитанные от этих линий – жители частных и многоквартирных домов (это более 1000 человек).

АО «Мособлэнерго» ежегодно реализует программу капитального ремонта в городских округах Подмосковья. В текущем году на территориях, обслуживаемых компанией, планируется отремонтировать 261 км ЛЭП 0,4-110 кВ и оборудование в 98 трансформаторных подстанциях.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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