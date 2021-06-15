Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства причала, предназначенного для стоянки судов Морской спасательной службы в морском порту города Корсаков.

Проект реализуется в рамках программы развития ФГБУ «Морспасслужба» в связи с дефицитом причальных сооружений, необходимых для полноценного функционирования Сахалинского филиала. Реализация программы позволит обеспечить подразделение базой для технического обслуживания и отстоя флота, а также повысить эффективность оперативного управления.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердила Главгосэкспертиза России, предусмотрено сооружение нового пирса длиной от 102,7 до 105 м и шириной 12,6 м с контрольно-пропускным пунктом. Территория, прилегающая к пирсу будет огорожена. Для его освещения установят светильники на прожекторной мачте.

Для сбора и очистки поверхностного стока в дождеприемные колодцы в теле причала разместят локальные очистные сооружения на основе фильтр-патрона.

Положительные заключения по итогам рассмотрения результатов инженерных изысканий и проектной документации на строительство причала Главгосэкспертиза России выдала в августе и декабре 2020 года соответственно.

Генеральный проектировщик – ООО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта «НовоморНИИпроект». Застройщик - ФГБУ «Морская спасательная служба».

Фото: sztufar.ru