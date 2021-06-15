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Минэнерго США выделяет более $ 8 млрд на проекты по развитию электросетевой инфраструктуры

Минэнерго США выделяет более $ 8 млрд на проекты по развитию электросетевой инфраструктуры

15 июня 2021, 17:36
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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ACEG просуммировала протяженность планируемых к строительству ЛЭП и ожидаемые капиталовложения по регионам США

Министерство (департамент) энергетики США (U.S. Department of Energy, DoE) объявило о выделении $ 8,25 млрд в качестве кредитов на проекты строительства новых высоковольтных ЛЭП в соответствии с указаниями президента страны об ускорении мер по расширению и модернизации сетевой инфраструктуры.

В рамках федеральных решений по повышению надежности энергосистем и переходу к производству только экологически чистой электроэнергии DoE, в частности, обязано обеспечить новые стимулирующие финансовые инструменты, а Министерство (департамент) транспорта (U.S. Department of Transportation, DoT) – новые правила выдачи разрешений на использование полос отвода железнодорожных и автомобильных дорог, чтобы облегчить размещение ЛЭП вдоль автомагистралей и железных дорог. DoE предоставит финансирование в форме:

  • государственных гарантий по кредитам на сумму до $ 5 млрд для проектов строительства ЛЭП, в том числе постоянного тока, которые предназначены для подключения шельфовых ветропарков;
  • возобновляемых кредитов на сумму $ 3,25 млрд, которые выделяются из специального фонда поддержки инфраструктурных проектов для развития ВИЭ в западных штатах (WAPA1 Transmission Infrastructure Program).

Выделяемые DoE средства рассматриваются как первоначальный взнос на модернизацию энергосистем, который представляет собой фактически первый этап реализации опубликованного в конце марта текущего года президентского плана по развитию национальной экономики – American Jobs Plan – с объемом инвестиций ≈$ 2 трлн. Заложенные в American Jobs Plan затраты включают в себя $ 100 млрд на обеспечение надежности энергосистем, в первую очередь, сетевое строительство. По оценкам некоторых экспертов, пропускная способность магистральных сетей в целом по стране должна увеличиться, по меньшей мере, вдвое, а желательно втрое, чтобы выполнить президентский план.

Одним из факторов, повлиявших на решения инвестировать в развитие энергосистем, являются нарушения энергоснабжения, имевшие место в течение последних лет, особенно связанные с экстремальными погодными условиями, в частности, массовые отключения потребителей в феврале текущего года в штатах Среднего Запада и Юга. При этом суммарные расходы American Jobs Plan на экологию и энергетику выше, чем у любой другой администрации президента в истории США, что соответствует официальной цели обеспечить переход к «зеленой» электроэнергетике к 2035 г. и снижение уровня выбросов СО2 в экономике страны до нуля к 2050 г.

По заявлению администрации со ссылкой на исследование общественной организации ACEG (Americans for a Clean Energy Grid), для достижения поставленной цели уже готовы к строительству ЛЭП, которые смогут обеспечить поставки свыше 60 ГВт мощности от генерирующих объектов на базе ВИЭ. ACEG для проведения исследования были отобраны 22 таких проекта. (Рис. 1)

ACEG просуммировала протяженность планируемых к строительству ЛЭП и ожидаемые капиталовложения по регионам США. (См. таб.)

Однако, по мнению ACEG, из 22 рассмотренных проектов строительства новых ЛЭП в ближайшем будущем могут быть реализованы менее половины из-за многочисленных сложностей самого разного характера.

Официальный сайт Utility Dive

  1. Western Area Power Administration (WAPA) – одна из четырех так называемых федеральных администраций (управлений) по электроэнергетике (Power Marketing Administration) в составе DoE, со статусом независимых агентств, которые несут ответственность в своих регионах за функционирование объектов гидроэнергетики, их участие в оптовых рынках и развитие сопутствующей инфраструктуры. Под управлением WAPA находятся объекты на территории штатов Аризона, Калифорния, Колорадо, Айова, Канзас, Миннесота, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Северная Дакота, Южная Дакота, Техас, Юта и Вайоминг.
  2. Операционная зона системного оператора ISO-NE охватывает Новую Англию (New England) – регион на северовостоке США, куда входят штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.
  3. Операционная зона системного оператора PJM включает полностью или частично штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Виргиния, Западная Виргиния и округ Колумбия.
  4. Операционная зона системного оператора MISO включает полностью или частично штаты Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Висконсин, Мичиган, Иллинойс, Индиана, Миссури, Кентукки, Арканзас, Миссисипи, Техас, Луизиана.
  5. Операционная зона корпорации SPP включает полностью или частично штаты Монтана, Миннесота, Северная Дакота, Южная Дакота, Вайоминг, Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико, Луизиана, Техас.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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