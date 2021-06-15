ACEG просуммировала протяженность планируемых к строительству ЛЭП и ожидаемые капиталовложения по регионам США

Министерство (департамент) энергетики США (U.S. Department of Energy, DoE) объявило о выделении $ 8,25 млрд в качестве кредитов на проекты строительства новых высоковольтных ЛЭП в соответствии с указаниями президента страны об ускорении мер по расширению и модернизации сетевой инфраструктуры.

В рамках федеральных решений по повышению надежности энергосистем и переходу к производству только экологически чистой электроэнергии DoE, в частности, обязано обеспечить новые стимулирующие финансовые инструменты, а Министерство (департамент) транспорта (U.S. Department of Transportation, DoT) – новые правила выдачи разрешений на использование полос отвода железнодорожных и автомобильных дорог, чтобы облегчить размещение ЛЭП вдоль автомагистралей и железных дорог. DoE предоставит финансирование в форме:

государственных гарантий по кредитам на сумму до $ 5 млрд для проектов строительства ЛЭП, в том числе постоянного тока, которые предназначены для подключения шельфовых ветропарков;

возобновляемых кредитов на сумму $ 3,25 млрд, которые выделяются из специального фонда поддержки инфраструктурных проектов для развития ВИЭ в западных штатах (WAPA1 Transmission Infrastructure Program).

Выделяемые DoE средства рассматриваются как первоначальный взнос на модернизацию энергосистем, который представляет собой фактически первый этап реализации опубликованного в конце марта текущего года президентского плана по развитию национальной экономики – American Jobs Plan – с объемом инвестиций ≈$ 2 трлн. Заложенные в American Jobs Plan затраты включают в себя $ 100 млрд на обеспечение надежности энергосистем, в первую очередь, сетевое строительство. По оценкам некоторых экспертов, пропускная способность магистральных сетей в целом по стране должна увеличиться, по меньшей мере, вдвое, а желательно втрое, чтобы выполнить президентский план.

Одним из факторов, повлиявших на решения инвестировать в развитие энергосистем, являются нарушения энергоснабжения, имевшие место в течение последних лет, особенно связанные с экстремальными погодными условиями, в частности, массовые отключения потребителей в феврале текущего года в штатах Среднего Запада и Юга. При этом суммарные расходы American Jobs Plan на экологию и энергетику выше, чем у любой другой администрации президента в истории США, что соответствует официальной цели обеспечить переход к «зеленой» электроэнергетике к 2035 г. и снижение уровня выбросов СО2 в экономике страны до нуля к 2050 г.

По заявлению администрации со ссылкой на исследование общественной организации ACEG (Americans for a Clean Energy Grid), для достижения поставленной цели уже готовы к строительству ЛЭП, которые смогут обеспечить поставки свыше 60 ГВт мощности от генерирующих объектов на базе ВИЭ. ACEG для проведения исследования были отобраны 22 таких проекта. (Рис. 1)

ACEG просуммировала протяженность планируемых к строительству ЛЭП и ожидаемые капиталовложения по регионам США. (См. таб.)

Однако, по мнению ACEG, из 22 рассмотренных проектов строительства новых ЛЭП в ближайшем будущем могут быть реализованы менее половины из-за многочисленных сложностей самого разного характера.

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