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Промышленность России: итоги мая 2021 года

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленного комплекса России в мае 2021 года. По оценкам Института, в мае наблюдается значительный рост производства и спроса на промышленную продукцию, характер которого уже нельзя считать восстановительным, так как положительная динамика индексов отмечается и по отношению к докризисному 2019 году.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в мае 2021 года значительно выросли: индекс производства – на 15,1% (+6,3% за период январь – май 2021 года к аналогичному периоду прошлого года), индекс спроса – на 9,8% (+0,8%) (здесь и далее – все процентные показатели относительно мая 2020, если не указано иное). При сравнении с маем 2019 года значения индексов тоже растут: индекс ИПЕМ-производство на 3,9%, индекс ИПЕМ-спрос – на 1,2%.*

Продолжается рост спроса на продукцию добывающих отраслей: +13,4% (+0,6% за период январь – май 2021 года)

В мае 2021 года впервые за долгое время выросла добыча нефти на 11,2% до 44,2 млн тонн, экспорт нефти также увеличился на 6,2% (19,6 млн тонн). Ожидается, что смягчение ограничений в рамках сделки ОПЕК+ позволит и дальше наращивать добычу, например, в июне – ещё на 350 тыс. барр. в сутки.

В мае также продолжили расти экспортные поставки газа (на 32,8% к маю 2020 года). Основным фактором роста продолжает оставаться колоссальный спрос со стороны Европы, которая вынуждена заполнять опустевшие подземные хранилища. Уровень заполненности ПХГ в Европе в мае 2021 года составил 33,4%, что всего на 3,6 п.п. выше, чем месяцем ранее. За период январь – май поставки газа в Германию выросли на 40,0%, в Италию – на 18%, во Францию – 18,4%, в Польшу – на 19,8%, в Румынию – на 194,7%, в Сербию – на 125,9%, в Турцию – на 166,9%.

В мае 2021 года экспортные поставки угля продолжили расти. Основной рост экспорта приходится на страны Азии. Факторы роста – всё те же: поставки угля в Китай из России растут на фоне введения Китаем с ноября 2020 года запрета на импорт угля из Австралии (доля австралийского угля в импорте Китая в 2019 году составляла 50%). Во многом именно благодаря введенным Китаем ограничениям разрыв между ценами в Европе (CIF ARA) и рынках Китая и Японии увеличился с 15 – 20 долл./т в середине 2020 года до 30 – 35 долл./т в начале 2021 года.

Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей промышленности вырос в мае 2021 года на 10,5% к маю 2020 года (+3,4% за период январь – май 2021 года).

Внутренний спрос на черные металлы в мае 2021 года значительно вырос на 31,9%, экспортные поставки снизились на 4,3%. К причинам падения экспортных поставок относится введённая с 30 января таможенная пошлина в размере 5% на вывоз продукции. Однако с 1 мая 2021 года Китай отказался от возврата НДС при экспорте 146 категорий стальной продукции, что будет способствовать дальнейшему росту мировых цен.

Спрос на цветные металлы в мае 2021 года со стороны внутреннего рынка значительно вырос на 72,0%, поставки на внешний рынок продолжили падение (-2,1%). Спрос на химические и минеральные удобрения в мае 2021 года на внутреннем рынке увеличился на 1,0%, поставки на внешний рынок выросли на 5,6% на фоне роста мировых цен на удобрения. С начала года значительно выросли цены на фосфорные удобрения за счёт роста спроса со стороны США и Китая. При этом с мая 2021 года США ввели пошлины на ввоз фосфорных удобрений из России и Марокко сроком на 5 лет.

Экспортные поставки цемента в мае 2021 года сократились на 9,4%, при этом внутренний спрос на цемент увеличился на 9,3%. Внутренний спрос на цемент в значительной мере формируется со стороны строительного сектора. По данным Росстата в апреле 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос на 6,9% относительно аналогичного периода прошлого года (+2,2% за период январь – апрель 2021 года).

На фоне низкой базы прошлого года значительно увеличился индекс спроса в высокотехнологичных отраслях: +15,4% (-0,9% за период январь  май 2021 года). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в мае 2021 года выросла на 14,3% к аналогичному периоду прошлого года, в экспортном направлении – на 28,8%, поставки на внутренний рынок – на 12,7%. Производство легковых автомобилей по данным Росстата в апреле 2021 года выросло в 4,4 раза (+41,9% за период январь – апрель 2021 года). По данным АЕБ продажи за период январь – май 2021 года увеличились на 38,7% к аналогичному периоду прошлого года и на 6,7% по сравнению с январём – маем 2019 года.

«Бурное восстановление мировой экономики привело к росту цен на многие экспортные товары, однако производители, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, от этого могут значительно пострадать, – прокомментировал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. — В числе реципиентов отрасли, которые не могут одномоментно переложить дополнительные издержки в цены для потребителя. Среди них строительная отрасль и машиностроение, которые столкнулись с ростом цен на металлургическую продукцию, а также сельхоз производители, которые пока безуспешно сигнализируют о колоссальном росте цен на минеральные удобрения. Да и вообще все промышленные производители в европейской части России, стоимость электроэнергии для которых выросла на 15-20%».

 

* Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.

 

Об организации:

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 15 лет работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru.

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Источник: Институт проблем естественных монополий

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