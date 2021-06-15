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RusCable Insider #224 - 126 лет Москабельмет. Промышленность - это красиво. Фальсификат на Урале. Выключатель ВА57-35М от Контактор

Свежий номер журнала RusCable Insider уже готов, мы собрали все самое важное, актуальное и интересное за прошедшую неделю. Что читать в этом выпуске?

«Москабельмет» — герой необычной фотовыставки. Предприятие участвует в специальном фотопроекте, который посвящен столичной промышленности. С 8 июня по 30 июня на Арбате можно насладиться красочными атмосферными снимками, которые сделали одни из самых популярных фотограф. Подробнее о проекте читайте на 2 странице журнала.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №224 от 15 июня 2021 года

На 10 странице выпуска большой материал «Жизнь на вулкане» посвященный проверкам на Урале, и о том как было выявлено 66% фальсифицированной продукции в контрольной закупки крупнейших электротехнических сетевых магазинов.

«Наш бизнес – производство машин, а бизнес наших заказчиков – производство кабеля». Вышла тестовая версия разговора в прямом эфире с главой  председательства «Rosendahl Nextrom Russia» Вячеславом Забалуевым. Читайте на 17 странице выпуска.

Elektroportal.ru презентует новинку от компании «Контактор»- автоматический выключатель ВА57-35М. О  технических возможностях и характеристиках устройства читайте в специальном материале на 20-24 страницах Insider.

А также, гайд DKC, новые скобы IEK, зеленый остров Volkswagen, станция-раскладушка, умная одежда, аккумулятор из опилок и все самые интересные события в дайджесте новостей из мира электротехники.

И это ещё далеко не все, что есть в этом выпуске  RusCable Insider: новости короткой строкой, колонка М. Третьякова и поздравление с 30 летием компании «Конкорд».

Читайте актуальные материалы в свежем выпуске журнала RusCable Insider и будете в курсе главных новостей отрасли.

RusCable Live - 70% фальсификата на Урале! EL-комитет, RusCableCLUB 2021. Эфир от 11.06.2021

 

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