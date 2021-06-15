В Красногорске в июле по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнется строительство надземного пешеходного перехода на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Речной. Контракт на строительство объекта заключен между ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» и ООО «ЭкспрессСтрой». Стоимость работ составит 98,1 млн рублей. Строительство перехода, согласно контракту, планируется завершить в конце 2021 года.

«Строительство надземного перехода позволит ликвидировать наземный переход на одном из напряженных участков Волоколамского шоссе и увеличить пропускную способность дороги. Объект обеспечит безопасный переход через оживленный перекресток, которым ежедневно пользуются свыше 45 тыс. человек, а также улучшит пешеходную доступность к станции МЦД-2 Павшино», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Надземный переход включает в себя два пролетных строения, которые будут опираться на три опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и вертикальными подъемными платформами для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Остекление будет выполнено из монолитного поликарбоната толщиной 6 мм. На всей поверхности пешеходного перехода будет нанесено специальное покрытие «антиграффити». Общая протяженность перехода составит порядка 223 м.