 
Инвестиции (проекты)

В Красногорске до конца года построят надземный пешеходный переход над Волоколамским ш. и ул. Речная

В Красногорске до конца года построят надземный пешеходный переход над Волоколамским ш. и ул. Речная

15 июня 2021, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: mosreg.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
351

В Красногорске в июле по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнется строительство надземного пешеходного перехода на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Речной. Контракт на строительство объекта заключен между ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» и ООО «ЭкспрессСтрой». Стоимость работ составит 98,1 млн рублей. Строительство перехода, согласно контракту, планируется завершить в конце 2021 года.

«Строительство надземного перехода позволит ликвидировать наземный переход на одном из напряженных участков Волоколамского шоссе и увеличить пропускную способность дороги. Объект обеспечит безопасный переход через оживленный перекресток, которым ежедневно пользуются свыше 45 тыс. человек, а также улучшит пешеходную доступность к станции МЦД-2 Павшино», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. 

Надземный переход включает в себя два пролетных строения, которые будут опираться на три опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и вертикальными подъемными платформами для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Остекление будет выполнено из монолитного поликарбоната толщиной 6 мм. На всей поверхности пешеходного перехода будет нанесено специальное покрытие «антиграффити». Общая протяженность перехода составит порядка 223 м.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: mosreg.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Промышленность России: итоги мая 2021 года 15.06.2021
Промышленность России: итоги мая 2021 года
В Воронеже построят жилой комплекс с подземным паркингом 15.06.2021
В Воронеже построят жилой комплекс с подземным паркингом
На участках М-4 15.06.2021
На участках М-4 "Дон" планируют дополнительно установить современное стационарное электроосвещение
Границы территории опережающего развития 15.06.2021
Границы территории опережающего развития "Якутия" расширены на 24 гектара для создания крупного логи...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно