Энергетики Смоленскэнерго проведут ремонт подстанции "Красный"

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» в мае-июне 2021 года проводит ремонт ПС 110/35/10кВ «Красный». Подстанция, введенная в эксплуатацию в 1977 году, расположена в одноименном поселке, административном центре Краснинского района Смоленской области. Является основным питающим центром поселка, а также питает завод счетчиков электрических импульсов ООО «КАБО». Основным видом деятельности данного предприятия является производство и реализация счетчиков импульсов СИ-206, СИ-206-1. Также подстанция является питающим центром местного филиала Смоленского завода счетных машин смоленского производственного объединения ПО «Искра».

В течение двух месяцев специалисты филиала проведут капитальный ремонт 7 выключателей 35 кВ и 23 разъединителей 35-110 кВ, двух отделителей и двух короткозамыкателей 110 кВ, текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ общей мощностью 20 МВА, а также замену 152 опорно-стержневых изоляторов 35-110 кВ на подстанции. «В результате проведенных ремонтных работ планируется повысить качество электроснабжения порядка 11 тысяч жителей, социально-значимых объектов, промышленных предприятий. Уже в мае специалисты выполнили половину запланированных работ», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.