Открывающим мероприятием Международного форума стало пленарное заседание «Цифровое» выздоровление – как технологии обеспечат экономический рост».

Модератором заседания выступил шеф-редактор и ведущий авторских программ телеканала РБК Кирилл Токарев. В мероприятии приняли участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Шойтов, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Калинин, заместитель директора Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Букин, Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа в Российской Федерации госпожа Альба Асусена Торрес Мехия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сьерра-Леоне в Российской Федерации господин Мохамед Йонгаво, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Доминиканской Республики в Российской Федерации Франк Ханс Данненберг Кастельянос, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в Российской Федерации Джонсон Агара Олва, экс-посол Республики Бенин в Российской Федерации, Верховный комиссар по международным отношениям Евразийской Организации экономического сотрудничества Габриэль Кочофа, Генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге Зафар Сайидзода, второй секретарь Посольства Республики Индии в Российской Федерации Шанкар Ананд, советник Посольства Киргизской Республики в Российской Федерации – руководитель канцелярии Посольства в г. Сургуте Улан Ашимов, Почётный консул Республики Казахстан в городе Сургуте Оразхан Калиев.

Эксперты обсудили роль цифровых технологий в ходе острой фазы пандемии коронавируса, рассмотрели инновации в ключевых отраслях экономики (транспорт, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и т.д.), также затронули тему кибербезопасности и кибериммунитета.

Форум открыла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова: «Форум переступил границы БРИКС и ШОС, с нами представители 70 стран всех континентов. Вопросы мировой и федеральной цифровой повестки обсуждают ведущие эксперты. Согласно недавнему исследованию Стэнфордского университета, 2020 год стал поворотным в развитии искусственного интеллекта. Инвестиции в него по всему миру выросли на 40% и достигли почти 68 млрд долларов США. Из другого исследования, проведенного Фондом ARK Invest – крупнейшим инвестором в инновации на фондовом рынке следует, что технологии искусственного интеллекта стали «цифровой таблеткой» для выздоровления экономики в условиях пандемии. В 2020 году интернет дал 13 трлн долларов США рыночной капитализации проектам и компаниям, которые с ним связаны, искусственный интеллект – 2 трлн долларов США. К 2037 году вклад интернета составит 20 трлн, искусственного интеллекта – 30 трлн долларов США. При этом в современном обществе сочетаются 2 тенденции – с одной стороны цифра создает возможности для народов, этносов сохранить свои язык, культуру, так называемое нематериальное наследие. С другой – унифицируются все информационные события, выстраивается единый новостной фон всеобщего внимания без разделения на уникальность человека, народов, стран. Важно создать условия для сохранения, развития личности, ее ценностных и моральных императивов, защититься от киберугроз».

Руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Калинин: «В июле 2020 года Президент РФ выделил цифровую трансформацию в отдельную национальную цель, поставив в один ряд с основными ценностями государства: сохранение населения, здоровья и благополучия граждан, возможность для самореализации, комфортная и безопасная окружающая среда, достойный труд и успешное предпринимательство. Это событие определило новый вектор развития государства, стало основой для поддержки IT-компаний, внедрения цифровых технологий и повышения цифровых компетенций граждан. В прошлом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но вынужденная пауза была заполнена плодотворной работой государственных структур, перед которыми встала первоочередная задача по решению вопросов онлайн-взаимодействия человека и государства. Задача была решена максимально и в кратчайшие сроки».

«Влияние информационно-коммуникационных технологий на научно-технический прогресс, на развитие мировой экономики, в целом на современное общество стремительно возрастает. Широкое использование ИКТ повышает качество и уровень жизни граждан. К сожалению, одновременно множество вызовов в цифровой среде способны спровоцировать (в том числе) и вооруженные конфликты. Киберпреступность наносит серьезный ущерб критической инфраструктуре госучреждений и бизнес-структур. Глубокую озабоченность вызывает то, что такие привычные платформы, как интернет, соцсети и мессенджеры используют для манипуляции общественным мнением, давления на органы власти. Это ставит под угрозу демократические ценности, права и свободы человека. В этой связи исходим из необходимости выработки совместных мер по обеспечению безопасности киберпространства, купированию возникающих там многочисленных вызовов. Эффективно решить эти задачи можно лишь на основе универсальных договоренностей достигнутых по линии ООН. Важно по максимуму задействовать потенциал экспертного сообщества и деловых кругов. Полезный вклад в общие усилия вносит Форум в Ханты-Мансийске, утвердившийся в качестве востребованной площадки для профессионального обсуждения вопросов в области ИКТ», - отметил заместитель директора Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Букин.

С видеообращением обратился Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй: «Этот форум является важной платформой для углубления обменов и сотрудничества между странами БРИКС и ШОС в области информационных технологий. Участники сегодняшнего мероприятия представляют промышленные, университетские и исследовательские круги в области информационных технологий из разных стран. Это свидетельствует о поступательности углубления в сотрудничество между странами БРИКС и ШОС в научно-технической, экономической и образовательных сферах».

Пленарное заседание «Цифровое» выздоровление – как технологии обеспечат экономический рост» началось с выступления Натальи Комаровой: «В период пандемии увеличился спрос на цифровые сервисы и услуги. Для югорчан, жителей нашего автономного округа, в широком ассортименте доступны в электронном виде государственные и муниципальные услуги. На сегодняшний день их ровно 165. В 2020 году было подано более 56,2 млн цифровых запросов, основная часть которых, более 80%, — это образование. За 2020 год на портал государственных услуг пришло почти 280 000 новых пользователей. Это уровень вовлеченности населения в электронные возможности. Еще одна тенденция – это то, что регионами поддерживается и развивается тренд на внедрение интеллектуальных помощников для эффективного взаимодействия органов власти и населения».

«У нас сейчас переломный момент – в стране огромное количество информационных систем, построенных совершенно на разных принципах в разное время. Мы находимся на подступах к четвертому технологическому укладу цифровой экономики и стремительно туда движемся, в том числе и в области подключения государственных услуг. Подключение каждой услуги сопряжено с существенными сложностями, так как требуется обеспечивать безопасность на ландшафте практически всей РФ. Этот переломный момент связан с тем, что скоро нам необходимо будет переходить к единой цифровой платформе государства. И здесь, с одной стороны, надо использовать самые перспективные информационные технологии, чтобы быть впереди на мировом рынке. А с другой стороны эти технологии должны быть доверены информационной безопасности», - сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Шойтов.

«Объем мобильного интернет-трафика увеличился от 10 до 30% в зависимости от региона. На 50-58% пользователей Рунета стали больше времени уделять онлайн-обучению. По итогам первого полугодия 2020 года, в период самой острой формы пандемии, количество онлайн-покупок увеличилось в 3 раза. Общий оборот онлайн-торговли вырос почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С 32 до 67% выросла доля интернет-транзакций в общем объеме эквайринга, почти более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Мы начали активно уходить в цифру», – озвучил итоги ограничений связанных с COVID-19 в 2020 году руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Калинин.

Генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский: «Вопросы безопасности становятся более актуальными в наше непростое коронавирусное время. Ситуация поменялась у многих. Народ стал меньше ездить, больше находиться в онлайн. Многие предприятия и компании перевели свои сотрудников на работу из дома. При этом не смогли обеспечить им нормальный уровень защиты, потому что не все предприятия имеют возможности для этого. И, к сожалению, киберпреступники используют это как дополнительные возможности для себя. В апреле прошлого года мы зарегистрировали всплеск хакерской активности на 20-25%. […] Мы готовы помогать промышленным и инфраструктурным предприятиям строить свои системы на базе иммунных систем Secure by design».

Модератор отметил, что в острую волну коронакризиса выросло число киберугроз. И спросил у участников, какие именно отрасли попали под удар.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Шойтов отметил: «На Госуслуги было много атак, да. Нам необходимо построение системы и работа с людьми».

Высокий уровень спикеров форума отметил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов: «У нас здесь собрался высокий уровень специалистов. О господине Касперском я услышал в 1991 году. Человек 30 лет назад уже знал, что будет важно. Мы сейчас вышли на понимание того, что было бы неплохо сделать свою Евразийскую it-платформу. Потому что мы увидели технологическую зависимость. Компании, ставшие уже не национальными даже, а транснациональными, сами определяют, кому и как какую информацию дозировать. У нас есть задача, чтобы в моменте общались несколько сотен или даже тысяч человек при этом из разных стран. Мы – Ассамблея народов Евразии, но очень тесно взаимодействуем с Африканским континентом. При общении между странами – важнейшая задача на переводчиках – при переводе может потеряться смысл. Это стратегически важная цель – решить проблемы с синхронным качественным переводом. Что будет после пандемии? А ничего. Она была всегда – и вчера, и сегодня, и завтра. Мы живем в совсем ином социальном укладе, люди живут по-иному. Мы создали у себя Департамент счастья. Тот, кто там работает, счастлив по определению, и мы хотим, чтобы все это было в виде дискуссий, проводим марафоны, изучаем культуры. Думается мне, что нужно уходить от технологической зависимости и нужно посмотреть в сторону евразийской платформы – и самостоятельно раздавать адреса, уходя от воли политиков или каких-то бизнесменов.

Вопрос цифрового суверенитета обсудили в контексте возможности реализовать его на практике. Андрей Бельянинов высказал свое мнение: «Это все равно, что искусственный интеллект – можно строить годами. Как можно отгородиться забором от лавины информации? По-моему, цифровой суверенитет – выдумка».

Об опыте сотрудничества в инновационных средах с Россией рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сьерра-Леоне в Российской Федерации господин Мохамед Йонгаво: «Прежде всего, позвольте мне поприветствовать вас от лица правительства и президента Сьерра-Леоне. Сегодня мы, безусловно, не можем жить без цифровизации, от нее зависит все. Отношения между странами значительно улучшились, благодаря ей. Когда я учился здесь – лектор обучал нас ЭВМ – делая чертежи на бумаге и на доске. И вот сейчас, только представьте, как все меняется. Мы звонили домой с Телеграфа и ждали, пока нас соединят. И сейчас я могу прямо лежа на диване позвонить в свою родную деревню. Можно разрабатывать платформы, цифровизацию, но ничто не заменит контакт между людьми. Вспомните, было соревнование между Каспаровым и компьютером. И компьютер победил. Но компьютер ведь был создан человеком. Таким образом, человек всегда будет тем, кто изобретает, тем, кто решает, чем именно становится цифровизация.

Африка – самый старый и самый молодой континент. Самый старый – потому что мы колыбель истории. Самый молодой – потому что у нас самый высокий процент молодого населения планеты. Это рынок, на котором необходимо присутствовать».

Руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Калинин в продолжение темы искусственного интеллекта рассказал о созданном центре компетенций по искусственному интеллекту в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». «Технологии ИИ – или машинного обучения - являются сквозными во всех сферах сейчас. Спрос секторов экономики на ИИ в период с 2020 по 2024 гг увеличится в 3 раза. А по деньгам это примерно с 73 до 253 млрд рублей. Почти половина – финансовая область. Если говорить о направлениях: диалоговые системы, чат-боты, компьютерные системы, когнитивные вычисления, системы распознавания лиц. Российские разработчики уверенно чувствуют себя во всех этих сферах. О центре компетенций: он отвечает за комплексную реализацию самого федерального проекта и за ряд стратегических инициатив, среди которых разработка и внедрение кодекса этики ИИ, формирование индекса готовности компаний к внедрению ИИ, формирование имиджа ИИ на международной арене», - пояснил спикер.

С этим мнением не совсем согласился генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский: «ИИ – это распиаренная технология, которому до биологического еще тысяча лет. Системы машинного обучения и нейросети – способны решать гораздо более примитивные задачи. Но интеллект должен распознавать не только лица, но и собак и лошадей. ИИ должен решать задачи, на которые он не запрограммирован. И иметь мотивацию. А этого сейчас нет.

Что касается цифрового суверенитета, то давайте не путать его и изоляцию. Я не верю, что в современном мире можно взять и отрезать территорию. Возьмите финансовые сервисы – невозможно их порезать – это крах мировой экономики».

После пленарного заседания состоялась серия торжественных подписаний соглашений с участием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова подписала Соглашения с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, с Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», с публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» и с федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный Русский музей».

Генеральные партнеры IT-Форума – «ПРАЙМ ГРУП», «Ростелеком», «Салым Петролеум», «Славнефть-Мегионнефтегаз». Инвестиционные партнеры – «Техноком», «ФОРС».