Глава Минпромторга России выступил на заседании комиссии Госсовета, которое прошло в формате ВКС под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Основными темами для обсуждения стали противодействие незаконному обороту промышленной продукции, вопрос ценообразования, а также необходимость стимулирования инвестиционной активности. Также в заседании приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, представители Минпромторга России, Минэкономразвития, ФАС, Росстата, Федерального Собрания РФ и государственных корпораций, общественных организаций, институтов развития и бизнес-сообществ.

2021 год имеет большое значение для восстановления российской экономики в постковидный период. Для этого на всех уровнях ведется масштабная работа, которая позволила удержать многие отрасли промышленности от серьезного падения. Ключевую роль здесь сыграло Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,

- отметил Алексей Дюмин.

Члены комиссии подчеркнули важность принятия Стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Предложения и инициативы в проект Стратегии обсуждались на прошлом заседании. Сейчас они проходят завершающие процедуры согласования в Правительстве.

Одним из главных вопросов заседания стало противодействие незаконному обороту промышленной продукции, и особая роль в этом отведена системе прослеживаемости товаров. Денис Мантуров отметил, что работа по расширению этой системы продолжится.

В этой части могу сказать, что мы продолжим планомерно расширять систему прослеживаемости товаров. Имею в виду и масштабирование на новые территории, прежде всего, в периметре ЕАЭС, и поступательное наращивание номенклатуры продукции, подлежащей маркировке,

- подчеркнул глава Минпромторга России.

Кроме того, был затронут вопрос ценообразования.

Лучший способ сбить цены – это увеличить объем предложения. В этой части у государства также масса возможностей: от квотирования и запретов на экспорт, до варьирования таможенно-тарифной политики. Кроме того, хочу напомнить, что у нас давно и достаточно эффективно работают механизмы саморегулирования,

- добавил Денис Мантуров.

Нам нужно сосредоточится на более актуальных и не терпящих отлагательства темах. В частности, вопрос стимулирования инвестиционной активности. Он напрямую сопрягается с ключевыми направлениями нашей работы,

- сказал Денис Мантуров.

Среди таких направлений деятельности глава Минпромторга России перечислил развитие системных механизмов поддержки промышленности, стимулирование спроса через реализацию нац. проектов, создание преференций в госзакупках, промышленное развитие территорий и освоение новых технологических инициатив.