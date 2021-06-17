 
Встречи

Денис Мантуров принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность"

Глава Минпромторга России выступил на заседании комиссии Госсовета, которое прошло в формате ВКС под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Основными темами для обсуждения стали противодействие незаконному обороту промышленной продукции, вопрос ценообразования, а также необходимость стимулирования инвестиционной активности. Также в заседании приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, представители Минпромторга России, Минэкономразвития, ФАС, Росстата, Федерального Собрания РФ и государственных корпораций, общественных организаций, институтов развития и бизнес-сообществ.

2021 год имеет большое значение для восстановления российской экономики в постковидный период. Для этого на всех уровнях ведется масштабная работа, которая позволила удержать многие отрасли промышленности от серьезного падения. Ключевую роль здесь сыграло Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,

- отметил Алексей Дюмин.

Члены комиссии подчеркнули важность принятия Стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Предложения и инициативы в проект Стратегии обсуждались на прошлом заседании. Сейчас они проходят завершающие процедуры согласования в Правительстве.

Одним из главных вопросов заседания стало противодействие незаконному обороту промышленной продукции, и особая роль в этом отведена системе прослеживаемости товаров. Денис Мантуров отметил, что работа по расширению этой системы продолжится.

В этой части могу сказать, что мы продолжим планомерно расширять систему прослеживаемости товаров. Имею в виду и масштабирование на новые территории, прежде всего, в периметре ЕАЭС, и поступательное наращивание номенклатуры продукции, подлежащей маркировке,

- подчеркнул глава Минпромторга России.

Кроме того, был затронут вопрос ценообразования.

Лучший способ сбить цены – это увеличить объем предложения. В этой части у государства также масса возможностей: от квотирования и запретов на экспорт, до варьирования таможенно-тарифной политики. Кроме того, хочу напомнить, что у нас давно и достаточно эффективно работают механизмы саморегулирования,

- добавил Денис Мантуров.

Нам нужно сосредоточится на более актуальных и не терпящих отлагательства темах. В частности, вопрос стимулирования инвестиционной активности. Он напрямую сопрягается с ключевыми направлениями нашей работы,

- сказал Денис Мантуров.

Среди таких направлений деятельности глава Минпромторга России перечислил развитие системных механизмов поддержки промышленности, стимулирование спроса через реализацию нац. проектов, создание преференций в госзакупках, промышленное развитие территорий и освоение новых технологических инициатив.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Минпромторг России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
В Совете Безопасности обсудили декарбонизацию российской экономики 17.06.2021
В Совете Безопасности обсудили декарбонизацию российской экономики
На заседании Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ обсудили различны... 16.06.2021
На заседании Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ обсудили различны...
Александр Новак провёл совещание по газификации Мурманской области 11.06.2021
Александр Новак провёл совещание по газификации Мурманской области
Состоялось итоговое заседание коллегии Минпромторга России 11.06.2021
Состоялось итоговое заседание коллегии Минпромторга России

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно