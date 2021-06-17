Нижегородские власти намерены открыть инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижнем Новгороде через три-четыре года, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

"Создать ИНТЦ "Квантовая долина" в Нижегородской области планируется в 2024-2025 году. Планируется, что центр будет работать по пяти направлениям: это цифровые, в том числе квантовые технологии; инновационные компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба", - говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом, участники проекта ИНТЦ получат право преференций, в частности освобождение от налога на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество и пониженные страховые взносы.

"В "Квантовой долине" будут созданы лаборатории, инженерные и рабочие площадки, оснащенные современным оборудованием для исследований и прототипирования. Некоторое оборудование станет общедоступным, что позволит даже небольшим стартапам работать с самыми передовыми дорогостоящими технологиями", - сказал Никитин.

О центре "Квантовая долина"

Инициатором проекта выступил один из крупнейших вузов региона - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. В ноябре 2020 года регион направил заявку на создание центра в Минэкономразвития РФ. В декабре материалы были переданы на межведомственное рассмотрение в правительство РФ.

Планируется, что мощности центра расположатся на 10 участках общей площадью около 100 тыс. кв. м. Большинство из них находятся вблизи делового центра Нижнего Новгорода, рядом с университетами и НИИ.

Ранее глава региона сообщал, что намерение принять участие в проекте выразила 51 организация, в том числе ОАО "РЖД", ГК "Росатом", ГК "Ростех", которые имеют согласованные с правительством РФ дорожные карты по развитию квантовых технологий.