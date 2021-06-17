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Ремонт дорог в Каменск-Уральском начнется в этом году

Ремонт дорог в Каменск-Уральском начнется в этом году

17 июня 2021, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Во втором полугодии 2021 года планируется ремонт автомобильных дорог в Каменск-Уральском, сообщает RosTender.info.
В перечне автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2021 году, указаны дороги по проезду от улицы Лермонтова до остановки Степная, по улице Кирова до улицы Карла Маркса, по улице 1-я Синарская от улицы Пушкина до поворота на Северный Проезд, а также по бульвару Парижской Коммуны. Всего площадь проезжей части составляет 54 281,90 м2, площадь тротуаров – 72 м2. Работы планируется завершить к началу ноября. Источником финансирования послужит бюджет муниципального образования Каменск-Уральский городской округ.
Управление городского хозяйства в Свердловской области объявило тендер, заявки на участие в котором можно подать до 8 июля. Начальная цена контракта составляет около 100 млн рублей.
 

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Источник: РосТендер

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