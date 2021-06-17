 
Модернизация

Во Владимире открыли первую зарядную станцию для электромобилей

Во Владимире открыли первую зарядную станцию для электромобилей

17 июня 2021, 17:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт Электроэнергетика 
Источник: progorod33.ru

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Сегодня, 17 июня, во Владимире на улице Батурина, д.30 открыли первую зарядную станцию для электромобилей. Ее установили участники автопробега от Санкт-Петербурга до Владивостока. Они путешествуют на электромобиле "Тесла". А всего энтузиасты намерены установить 17 таких зарядок на пути своего следования. 

Чтобы зарядить электромобиль с её помощью, нужно скачать приложение Portal Energy на свой смартфон, выбрать нужную точку и кабель. Оплатить заряд нужно также через приложение. 

Проектировщик зарядного устройства Петр Мовчан рассказал журналистам, что при его создании он опирался на компьютерную игру Half-life, в которую играл в детстве.

Как рассказывают наши коллеги из "Владимирских ведомостей, во Владимирской области есть всего 10 электромобилей, но мест для подзарядки до этого момента не хватало. Станция во Владимире - вторая “заправка” для электромобилей в нашем регионе. Первая открылась на территории ГРК “Русская деревня”.

Ранее progorod33.ru рассказывал, что Владимир Сипягин предлагал Илону Маску открыть у нас в регионе завод по производству электромобилей Tesla.

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Источник: progorod33.ru

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