Во Владимире открыли первую зарядную станцию для электромобилей

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17 июня 2021, 17:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт Электроэнергетика
Сегодня, 17 июня, во Владимире на улице Батурина, д.30 открыли первую зарядную станцию для электромобилей. Ее установили участники автопробега от Санкт-Петербурга до Владивостока. Они путешествуют на электромобиле "Тесла". А всего энтузиасты намерены установить 17 таких зарядок на пути своего следования.
Чтобы зарядить электромобиль с её помощью, нужно скачать приложение Portal Energy на свой смартфон, выбрать нужную точку и кабель. Оплатить заряд нужно также через приложение.
Проектировщик зарядного устройства Петр Мовчан рассказал журналистам, что при его создании он опирался на компьютерную игру Half-life, в которую играл в детстве.
Как рассказывают наши коллеги из "Владимирских ведомостей, во Владимирской области есть всего 10 электромобилей, но мест для подзарядки до этого момента не хватало. Станция во Владимире - вторая “заправка” для электромобилей в нашем регионе. Первая открылась на территории ГРК “Русская деревня”.
Ранее progorod33.ru рассказывал, что Владимир Сипягин предлагал Илону Маску открыть у нас в регионе завод по производству электромобилей Tesla.
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